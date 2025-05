Comunicado urgente de Julio Iglesias sobre su estado de salud: "Me han matado"

Las especulaciones sobre el estado de salud del cantante español más internacional, Julio Iglesias, han acaparado muchas noticias a raíz de que su amigo, el periodista Carlos Herrera, realizase unas declaraciones en la que evidenciaba que no se encontraba del todo bien.

En Cope, la radio en la que trabaja, Herrera aseguraba que la salud del cantante español de 81 años es delicada por un osteoblastoma en la columna, algo que le habría obligado a retirarse definitivamente de los escenarios, aunque no de la vida pública. "Está bien, pero no es el accidente" –haciendo referencia al grave accidente de tráfico que sufrió Julio Iglesias en 1962, cuando era futbolista del Real Madrid y que lo dejó paralítico durante un año y medio–, "el problema es la columna. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años", explicaba el locutor en Poniendo las calles.

Estas declaraciones encendieron todas las alarmas y se comenzó a especular con que Julio Iglesias ya vivía retirado tanto de la vida pública como de los escenarios y que se le veía muy poco debido a su estado.

Y ha sido la revista Hola la que ha conseguido ponerse en contacto con él vía telefónica en su casa de Bahamas para que hablase en primera persona sobre cómo se encuentra en realidad.

Julio Iglesias se ha tomado los rumores sobre su mala salud con el buen humor que lo caracteriza: "Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre", ha confesado.

Reconoce que todas las afirmaciones que han corrido como la pólvora, como que se encuentra en silla de ruedas, que su estado de salud es muy frágil... no le han afectado. Al contrario, asegura que "a la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz".

Respecto a las declaraciones realizadas por su buen amigo Carlos Herrera, el cantante 'no le guarda rencor', a pesar de que hayan sido las culpables de encender la mecha sobre las especulaciones: "Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras. Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge (Inglaterra)".

Lo cierto es que Julio Iglesias asegura a la revista Hola que su estado de salud es bueno, que nada habitualmente en la piscina y que eso de retirarse de los escenarios no entra dentro de sus planes: "De retirada, nada", afirma tajante. "Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida. Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto… Eso no es retirarse, es seguir trabajando”, añade.