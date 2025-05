Tamara Falcó revela la peor cita de su vida: con un famoso modelo

Salvo contadas excepciones, la vida privada de Tamara Falcó, hasta su noviazgo y posterior enlace con Íñigo Onieva, ha sido bastante difusa. No se le conocen muchas parejas anteriores a su matrimonio, por lo que que ahora hable de un affaire con un modelo, llama bastante la atención.

Y ha sorprendido a todos con este nuevo detalle sobre su vida privada en el programa 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos, en el que la hija de Isabel Preysler colabora.

En una charla distendida, Tamara Falcó sorprendió al desvelar un episodio sentimental completamente desconocido hasta ahora. La marquesa recordó, entre risas, una cita fallida que tuvo durante su etapa como estudiante de diseño de moda en Italia.

"Sí, fue real, y tengo cómo demostrarlo", aseguró, dejando a todos intrigados. Según relató, durante aquel tiempo en tierras italianas conoció a un supermodelo con quien aceptó salir a cenar. Lo que prometía ser una velada de ensueño pronto se convirtió en una de las experiencias más incómodas de su vida.

"Éramos incapaces de mantener una conversación", explicó Tamara. "Yo hacía preguntas, intentaba conectar, pero no había manera. Era como hablar con una pared".

"La peor cita que he tenido en mi vida"

La incomodidad fue tal que decidió cortar por lo sano. “Me levanté de la mesa y me fui. Pensé: ‘Esta es, sin duda, la peor cita que he tenido en mi vida’”, confesó sin rodeos. Aunque reconoció que el atractivo físico del modelo era innegable, eso no fue suficiente para salvar el encuentro.

"No basta con que alguien te guste por fuera. Si no hay conexión, no hay nada", sentenció, dejando claro que, para ella, los requisitos superficiales pierden todo el valor cuando no hay afinidad emocional.

Tamara Falcó, nacida en Madrid en 1981, es hija del aristócrata Carlos Falcó, marqués de Griñón, y de la socialité Isabel Preysler. A lo largo de los años ha combinado su presencia mediática con una formación académica sólida. Estudió comunicación en Estados Unidos, pero más adelante redirigió su carrera hacia el mundo del diseño, cursando estudios de moda en la prestigiosa escuela Istituto Marangoni de Milán.

Además de su formación, Tamara ha desarrollado una carrera polifacética como influencer, empresaria, colaboradora de televisión y hasta ganadora de MasterChef Celebrity. En los últimos años ha conseguido consolidar una imagen pública que combina sofisticación, espiritualidad y espontaneidad, convirtiéndose en una de las figuras más queridas del panorama social español.