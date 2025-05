Una camarera de First dates para el programa para intervenir en una cita: tensión máxima

Las citas que mantienen los solteros de First dates suelen comenzar con cierto tacto, mientras ambos empiezan a conocerse lo habitual es ir haciéndose preguntas básicas para, poco a poco, adentrarse en una conversación más profunda, gracias a la cual decidirán si quieren tener una segunda cita o no.

Pero siempre hay excepciones. En uno de los últimos programas de Cuatro, entre los solteros Marco y Luis empezaron a volar los cuchillos desde el momento en que se conocieron.

La cita iba de mal en peor. Luis, que ya perdía toda la fe en el soltero que estaba conociendo, ha terminado por darle una vuelta a la cena y buscar el sarcasmo. "Naomi Campbell a tu lado se va a quedar prenda", le decía a Marco. El otro, mientras no daba crédito con la situación tras escuchar también la pregunta de Luis, quien aseguraba que hay que hacer ciertos tratos de favor sexuales para conseguir un trabajo. "Tiene una mente retrógrada, porque que diga que para conseguir algo tienes que meterte debajo de una mesa de un despacho...", lanzaba con mucha indignación el modelo.

Ambos se sentían tremendamente ofendidos por la actitud del otro, y en lo único que coincidían era en que querían poner punto y final a la cita, a pesar de no haber terminado la cena.

La tensión fue en aumento, hasta el punto que la dirección del programa decidió intervenir.

"¿Todo bien chicos?", preguntó Laura Boado a los solteros. "La cuenta. Me quiero ir", respondió Luis. Dicho y hecho. Los solteros abandonaron el restaurante sin dirigirse la palabra. En el instante de la decisión final, la tensión fue tal que Marco no aguantó más y dejó 'plantado' a Luis.

"No tendría segunda cita ni una ni ninguna porque no querría a Luis ni a 500 metros de mí. Me ha parecido la peor cita de mi vida, no he visto a persona más ofensiva en tan poco tiempo", lanzaba Marco en 'First Dates'. Luis, por su parte, aseguraba que no había sido "ofensivo" en ningún momento y que le ha seguido "el rollo" cuando le ha "interesado".