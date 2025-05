Terelu Campos explota contra 'La familia de la tele': "Si queréis reventar la obra, espero que os dé mucha audiencia, como la que tiene mi cadena"

‘La familia de la tele’ ha vuelto a tener un encontronazo con otro famoso, aunque en esta ocasión le ha tocado a Terelu Campos. Esta vez, el momento se produjo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, mientras la presentadora y colaboradora de televisión se preparaba para embarcar rumbo a Honduras, donde retomará su participación en ‘Supervivientes 2024’. Allí, fue interceptada por Irina, una reportera del programa de las tardes de La 1, que buscaba su reacción ante la polémica generada por su obra de teatro.

Las preguntas no tardaron en incomodar a Terelu, especialmente al abordar el tema de la supuesta referencia a Raquel Bollo y su relación con Chiquetete, que algunos medios aseguran que se menciona de forma velada en la obra que Terelu interpreta actualmente. La presentadora, visiblemente molesta, no dudó en reprender el enfoque del programa: "Mira, no voy a hablar de nada de la obra, absolutamente nada. Podéis decir lo que os dé la gana desde la televisión pública, la de todos, la de todos los españoles. Lo que os dé la gana, como os dé la gana", sentenció.

En un intento por mantener el tono, Irina le preguntó si le estaba ignorando, a lo que Terelu respondió con dureza: “Es que siendo compañeras, como hemos sido, no me gusta y me parece hasta feo por tu parte. Me da hasta pena, ¿sabes? Me da hasta pena porque yo siempre te he valorado muchísimo”. La tensión fue en aumento conforme la reportera intentaba justificar su presencia asegurando que se limitaba a recoger una polémica que ya había salido en muchos medios. Pero Terelu no reculó: “Creo que esa persona que ha escrito esta obra, que además la interpreta, ha entrado con mucha educación en vuestro programa. Entonces ya está, no sé lo que queréis. Que queréis reventar la obra, hacer lo que os salga del mismísimo moño. Ya está, se acabó”.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando la reportera mencionó directamente a Raquel Bollo, a lo que Terelu se negó a contestar: "Es que no voy a decir nada. Hay que ver la obra. Creo que ha habido actores a los que les habéis preguntado y os han dicho que sacar una frase de contexto es una barbaridad. Pues ya está, os han contestado los actores, no yo. Yo no soy actriz. Yo trabajo en la televisión y esto lo hago como una cosa excepcional de mi vida. Ya está, no pretendo nada más. Ni soy actriz, ni me van a llamar actriz, ni nada de nada. Simplemente hago una obra de teatro que es una comedia y es una sátira. Si queréis reventarla, hacedlo. Otra vez te lo vuelvo a decir. Lo que os dé la gana. Espero que os dé mucha audiencia. Mucha, como la que tiene mi cadena".

Terelu remarcó así su malestar con el tratamiento que se está dando desde ‘La familia de la tele’ a su obra y a su figura, subrayando que en su opinión, lo que se está haciendo es intentar hundir su proyecto teatral. La hija de María Teresa Campos, que lleva décadas ligada a la televisión, no se cortó en dejar claro que se siente atacada desde el programa de La 1, y lanzó una reflexión sobre los límites del entretenimiento público: “Yo te lo agradezco muchísimo porque para mí es muy importante las personas con las que he trabajado y convivido durante 14 años de mi vida”, respondió a la reportera al intentar rebajar la tensión.

Pese al enfrentamiento, Terelu tuvo un último gesto conciliador con la periodista. Le dio dos besos y, reconociendo que la situación era incómoda para todos los implicados, concluyó: “Sé que tienes un papel complicado, lo siento”. Una despedida educada que contrastó con el tono encendido de sus declaraciones anteriores, pero que no resta contundencia al fondo del mensaje.