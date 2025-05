First Dates vive su cita más explosiva y caliente: "Empotramiento"

No todas las citas que tiene lugar en First Dates. Algunas son muy sosas, y rápidamente se comprueba que entre los dos solteros no existe ninguna química posible. Incluso algunos encuentros finalizan peor y antes de lo esperado: ni se soportan.

Pero de entre todas las citas que se producen en el programa diario y desde hace años, de repente hay alguna en que saltan chispas y la pareja llega a ver fuegos artificiales.

Es lo que se ha podido ver en uno de los últimos programas de Cuatro. La cita ha tenido lugar entre el sevillano Enrique y la rusa residente en Málaga, Nadya.

Estalla la química entre ambos

Desde el primer instante, Nadya dejó claro que no estaba frente a su tipo ideal. “No es mi estilo”, pensó, aunque admitió que Enrique tenía ese encanto desinhibido que hace reír hasta al camarero. La conversación arrancó sin filtros, con ambos lanzándose al pasado sentimental como quien destapa un vino fuerte: sin saber si será dulce o te dejará sin aliento.

Enrique confesó que su vida amorosa era un “tsunami emocional”, pero Nadya, experta en detectar cuentos, se rió: “He conocido a muchos que van de seductores… pero este, ni por asomo”. Él, sin embargo, se lanzó con halagos improvisados. Ella, inamovible, lo miró con media sonrisa: “Qué pelota eres”.

La cena avanzaba, pero Enrique apenas tocaba el plato. Decía que los ojos de Nadya le gritaban cosas indecentes. “Solo pido que no midan más que yo”, soltó entre risas nerviosas. Por suerte —o por tragedia milimétrica— Nadya apenas lo sobrepasaba, un detalle que ambos fingieron ignorar.

La temperatura subía entre bromas y doble sentido. Enrique, quizás demasiado cómodo, mencionó su postura sexual favorita, la describió con nombre propio —“a cuatro uñas”— y hasta la interpretó en pie, con una entrega digna de teatro alternativo. Nadya, imperturbable, le pidió una demostración sin inmutarse. Ella, por su parte, admitió que prefería lo salvaje: “contra la pared”. A Enrique se le desdibujó la sonrisa y comenzó a jadear como si hubiera subido cinco pisos sin ascensor.

Nadya, amante del coqueteo lúdico, lo retó en varios idiomas: quería saber cuánto aguantaba el buen Enrique. Él, rojo como un tomate, confesó que no todas las noches eran iguales, pero que con suerte llegaba a tres. Lo del francés, idioma y arte, lo dejó completamente fuera de juego.

El reservado fue el siguiente escenario. La tensión no necesitaba banda sonora: se acariciaban, bailaban, y el ambiente podía cortarse con una cuchara de postre. Enrique la calificó de “explosiva” mientras intentaban no saltarse todas las etapas del flirteo en cinco minutos.

En medio del juego de seducción, Nadya decidió divertirse aún más: “Eres feo y muy aburrido”, dijo con ironía mientras lo hacía sudar más de lo necesario. Pero entre miradas, carcajadas y química, terminaron dándose una segunda oportunidad. Salieron de First Dates entre sonrisas cómplices y algo más encendidos que cuando llegaron.