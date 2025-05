La confesión sexual en First Dates que acaba drásticamente con la cita: "Eso me da asco"

Los solteros que acuden a una cita de First Dates suelen hablar de muchísimos temas personales para intentar conocerse mejor y comprobar si salta la chispa entre ellos. La química no siempre es posible, pero generalmente suelen mantener conversaciones interesantes, olvidándose por completo de que están siendo grabados.

Miquel lleva 16 años dedicado al entrenamiento físico y no lo esconde: el deporte es mucho más que un pasatiempo para él, es una forma de vida. Su disciplina y constancia lo llevaron incluso a competir como culturista a nivel amateur. En el terreno sentimental, tampoco le ha ido mal. Ha vivido dos relaciones importantes, una juvenil y otra más seria que terminó en matrimonio. Ahora, emocionalmente libre y con las ideas claras, busca una conexión auténtica… y si es con alguien que también cuide su físico, mejor aún.

Carla, su cita, comparte esa filosofía. Tiene 25 años y reconoce con orgullo que su aspecto físico habla por ella: “La gente suele decirme que se nota que voy al gimnasio, y me encanta escucharlo porque le dedico muchas horas”. La atracción inicial fue prometedora. Al ver a Miquel, pensó que era un chico majo, y la conversación fluyó con naturalidad mientras intercambiaban detalles sobre sus profesiones.

Pero Carla no quería perder el tiempo. Para ella, el entrenamiento no es opcional en una pareja, y no dudó en lanzar la gran pregunta: ¿entrenas en serio? Justo en ese momento, como si el destino quisiera mantener el suspense, Laura Boado interrumpió la charla para llevarlos a la mesa. La respuesta de Miquel tendrá que esperar… aunque todo indica que, al menos en lo físico, están bastante en sintonía.

"A mí eso me da asco"

La cita entre Miquel y Carla comenzó con buen pie. Para ella, él resultó atractivo desde el primer vistazo: “guapo”, dijo sin rodeos. Además, le gustó saber que Miquel siente afinidad por los animales, algo muy importante para Carla, que creció rodeada de caballos, gallinas y ocas. Parecía que la conexión estaba en marcha.

Sin embargo, las primeras impresiones pronto dieron paso a las diferencias de fondo. Al tocar el tema del amor y las relaciones, la conversación dio un giro inesperado. Mientras Carla se definía como una persona más tradicional, Miquel compartía una visión mucho más libre: tras su divorcio, explicó, había explorado otras formas de vincularse emocional y sexualmente. “Me he movido por el mundo poliamoroso. De hecho, mi exmujer y yo abrimos la relación”, contó con naturalidad.

La confesión no cayó bien. Carla fue muy clara: “A mí eso me da mal rollo. El poliamor y todo eso no me gusta porque lo relaciono con el entorno… No entiendo cómo alguien puede querer a varias personas a la vez. No me lo creo”.

A medida que la cita avanzaba, las diferencias no hicieron más que agrandarse. Miquel, con total honestidad, añadió que siempre ha sido una persona abierta a nivel sexual, que ha experimentado mucho —no desde la promiscuidad, aclaró, sino desde la exploración consciente—, y que incluso había asistido a locales de intercambio de parejas. Pero si la intención era abrirse y mostrar autenticidad, el efecto fue todo lo contrario.

Carla, sin filtro, expresó su incomodidad de forma rotunda: “Aunque seas un diez en todo, lo siento, pero me genera mucho rechazo. A mí eso me da un asco... Eso sí que es un no”.

La cita, que empezó con promesa, terminó dejando claro que cuando se trata de valores y visiones de vida, la atracción inicial no siempre es suficiente.

Miquel ha pagado la cena convencido de que iban a repetir, pero ella le ha dicho que le había caído superbién, pero que le había faltado un poco de atracción. Él, le ha confesado que sentía que no le había gustado su forma de ver las relaciones y ella le ha dicho que no era por eso porque para ella, eso era parte de su pasado.