Las mentiras de Bertín Osborne sobre su hijo

El pasado 9 de abril Bertín Osborne sorprendía al revelar ante las cámaras su acercamiento al hijo que tiene con Gabriela Guillén, asegurando con naturalidad y una gran sonrisa que no solo le había conocido ya -puesto que se pensaba que no se había producido el encuentro todavía- sino que había estado jugando con el pequeño "muchas tardes y es una monada de niño, un encanto, cariñosísimo".

Algo que no es exactamente así, como la esteticien se ha encargado de destapar en su regreso al plató de '¡De Viernes!' la semana pasada para contar que el cantante tan solo ha visto una vez al pequeño y revelar todos los detalles como fue su primer -y único hasta el momento- momento juntos.

"Me sorprendió porque salió de él de repente. Me dice que si yo estaba de acuerdo, que lo quería ver" ha revelado en su entrevista, explicando que el encuentro tuvo lugar en su casa y que en él sintió una mezcla de tensión y emoción al ver que Bertín iba a ver por fin a su hijo 15 meses después de su nacimiento.

Como ha desvelado, fue un momento muy emotivo en el que el presentador no pudo contener las lágrimas y en el que, aunque no llevó ningún regalo al niño, sí jugó durante dos horas con él. "No puede verlo una vez de cada tanto. Si está, viene para quedarse. No me lo ha prometido, pero me ha dicho que lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo" ha asegurado, admitiendo que por el momento y aunque parece que está mejorando, la nota que le da como padre a Osborne es "un cero".

Una entrevista en la que también ha cerrado la puerta a una reconciliación con el artista, aunque sí ha dejado entrever que todavía le despierta sentimientos y que, aunque no puede decir "de este agua no beberé", le ha hecho demasiado daño como para plantearse una segunda oportunidad.

"No la he visto, no tengo ni idea. Pero no voy a hablar del tema, ya he hablado con ella" ha respondido rotundo Bertín cuando Europa Press le ha preguntado en exclusiva por las declaraciones de Gabriela en '¡De Viernes!', desmarcándose así de lo que la esteticien ha contado de cómo fue su encuentro con su hijo.

Además, y aunque en su día afirmó que había jugado muchas tardes con el niño, el artista ha reculado tras el testimonio de la paraguaya y se ha desmentido a sí mismo, dejando claro con enfado que "yo no he dicho que haya ido muchas veces, yo he dicho que le conozco, vale. No he dicho que he ido muchas veces. Gracias chaval".

"Yo también" ha revelado al escuchar que Gabriela está muy contenta e ilusionada con que por fin vaya a tener relación con el pequeño, dejando entrever que es un moento que él también estaba esperando y que a partir de ahora ejercerá de padre con el menor.