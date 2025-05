Risto Mejide ataca a Iker Jiménez por su cobertura de la DANA: "Eso es engañar, no puedes estar trabajando con muertos y vanidad"

Iker Jiménez fue el protagonista de la segunda entrega de ‘Viajando con Chester’, en una entrevista que sirvió para repasar su carrera y responder a una de las controversias más mediáticas que han marcado su trayectoria reciente: la cobertura de la dana en la Comunidad Valenciana. Especialmente intensa fue su reflexión sobre este último episodio, que definió como "apocalíptico".

Según relató en Cuatro, desoyó todas las indicaciones internas de su cadena y se desplazó por iniciativa propia a Utiel, una de las zonas afectadas por la catástrofe: "Me autorizan a irme a Utiel, pero eso está a 90 kilómetros. No sé cómo llegamos allí. Estuvimos a punto de estrellarnos varias veces". Aseguró que lo hizo por compromiso informativo, pese a que la cadena le advirtió que no podía acceder a la zona.

El mayor problema, sin embargo, llegó después, cuando uno de sus colaboradores, Rubén Gisbert, fue grabado cubriéndose de barro antes de entrar en directo. "Ha sido un colaborador brillante, perdió familiares, invirtió miles de euros en estar allí... pero cometió una tontería muy fea", dijo Iker. Risto no se mostró tan indulgente: "Tontería no. Eso es engañar".

Jiménez explicó que el gesto de Gisbert fue consecuencia de un malentendido con la planificación del directo: el colaborador pensó que habría dos tomas consecutivas y temió generar una percepción errónea si en una estaba manchado y en la otra no. Aun así, el presentador se mostró crítico: "Tú no puedes estar trabajando con muertos y con vanidad".

Pese a haber pedido perdón durante media hora en su programa, Iker aprovechó la entrevista para reiterar su versión de los hechos. "Me indignó lo que pasó, pero también entiendo la presión que tuvo", reconoció, dando así por saldada una de las polémicas más difíciles de su carrera en televisión.