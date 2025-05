Una popular presentadora (ex Sálvame) le pide en público a su novio que se case con ella

Hay presentadores de televisión que son muy estrictos con su vida privada, que la quieren mantener en la más estricta intimidad, pero otros no tienen ningún inconveniente en hablar públicamente de ella, y protagonizan momentos muy interesantes.

Esta presentadora, actualmente en La Familia de la Tele, que durante una época trabajó como presentadora sustituta en el programa Sálvame (2022) y Soacialité (2023), se ha convertido en noticia al lanzar una pedida pública de matrimonio a su pareja. Lo ha hecho de forma clara y directa.

Hablamos de la periodista Nuria Marín, que desde La familia de la tele ha lanzado un claro mensaje a su novio, Juanlu de Paolis.

Y es que hace unos días no dudó en lanzar un claro mensaje a su novio de toda la vida. Fue desde 'La familia de la Tele' y en pleno directo que la presentadora se dirigió a su pareja y le pidió que se arrodillara para pedirle que se casaran de una vez por todas. "Pídeme matrimonio ya", dijo Marín mirando a cámara. "Juanlu, llevamos 25 años juntos y no hay manera. Pídeme matrimonio ya. A ver si nos casamos. Yo se lo he pedido otras veces y no… Somos del mismo año, estamos juntos desde la universidad", aseguró a sus compañeros.

Eso sí, a pesar de estas palabras la propia Nuria dijo el pasado 2024 en 'Pronto' que le daba mucha "pereza" lo del matrimonio con Juanlu, quien lleva al frente del programa 'Salvados' desde hace 14 años. Felices y centrados en sus respectivas carreras periodísticas, parece que la pareja tampoco tiene planeado ser padres por el momento.

Nacida el 29 de septiembre de 1981 en Lérida, Núria Marín Font es una periodista, escritora, presentadora de televisión y tiktoker que se ha hecho muy conocida entre el público. Siempre sintió muna fuerte conexión por el mundo de la comunicación y la actualidad, por lo que decidió formarse en la Universidad Ramon Llull. Unos primeros pasos que la llevaron a tener su primer trabajo como guionista en el programa Kaos de Citytv. Una labor que compaginó con su trabajo como redactora en la revista Súper Pop. Lejos de quedar ahí, la periodista continuó formando parte de grandes medios de comunicación.

En redes sociales, Núria Marín se presenta como una persona muy activa a la que le gusta estar en contacto con sus seguidores. De hecho, en plataformas como Instagram acumula, hasta la fecha, más de 532.000 seguidores. Pero, sin lugar a duda, donde es la reina absoluta del momento es en Tik Tok. Pues, a través de diversos vídeos, comparte contenido relacionado con la actualidad de la prensa del corazón, nacional e internacional.