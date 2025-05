Esta es la fortuna que ha dilapidado Carmen Borrego: ahora solo le queda vender su vida privada

La menor de las hermanas Campos, Carmen Borrego, lleva años en televisión aunque la hayamos visto delante de las cámaras desde hace solo algunos. Lo cierto es que la mayor parte de su carrera ha transcurrido detrás de las cámaras, dirigiendo varios y exitosos programas de televisión, aunque siempre en segundo plano, mientras que su hermana Terelu y su madre María Teresa acaparaban todas las miradas del público.

Carmen Borrego tenía mucho éxito como directora, y a lo largo de su trayectoria laboral en este desempeño llegó a ganar más de 8 millones de euros. Sin embargo, su situación económica actual no es la mejor del mundo.

El dinero que ha ganado se ha evaporado. ¿Las razones? Decisiones empresariales poco acertadas, mala gestión económica y un estilo de vida que ha sobrepasado con creces sus ingresos y patrimonio. De ahí que a día de hoy Carmen Borrego sea una habitual de los programas del corazón, donde cuenta, a golpe de talonario, intimidades familiares.

Recientemente, en una entrevista que concedió a Kiko Hernández para la revista Diez Minutos habló largo y tendido sobre su situación financiera.

Admitió haber sido víctima de su propia ambición y caprichos. “He ganado mucho. Hubo un momento que dirigía dos programas diarios y entonces se pagaba mucho a los directores, pero he sido muy caprichosa, no he querido que les faltara de nada a mis hijos, y he hecho lo que me ha dado la gana, lo cual está muy mal hecho”, sentenció con la contundencia de quien ya ha tocado fondo. Carmen Borrego malgastó millones en viajes, coches, propiedades y artículos de lujo, sin prever que algún día el grifo se cerraría.

Convertir lo personal en negocio

La situación financiera de Carmen Borrego ha quedado de nuevo en evidencia tras la reciente aparición de su esposo, José Carlos Bernal, en una entrevista realizada en pleno verano. Este reportaje, por el que se dice que la colaboradora recibió una compensación de 40.000 euros, ha sido interpretado por muchos como una nueva maniobra para rentabilizar su esfera más íntima. Las críticas no se han hecho esperar en redes sociales y programas del corazón, donde se señala su aparente disposición a exponer tanto su vida como la de sus allegados con tal de mantenerse en el foco mediático.