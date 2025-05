Antonio Banderas habla sobre Terelu Campos y su nuevo trabajo de actriz: "Yo no quiero ser..."

Antonio Banderas se ha convertido en el gran protagonista y triunfador absoluto de la tercera edición de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas, que este lunes han celebrado su gran noche en el Teatro Fernán Gómez de Madrid premiando la labor de los mejores profesionales de cada una de las especialidades creativas sobre el escenario.

Premio de Honor 2025 por su trayectoria profesional, el actor malagueño ha visto además como su espectáculo Gypsy, de su Teatro del Soho Caixbank, se ha alzado con los galardones a 'Mejor espectáculo de teatro musical', 'Mejor dirección de teatro musical' para Arturo Díez Boscovich, 'Mejor actriz de teatro musical' para Marta Ribera, y 'Mejor actor de teatro musical' para Aaron Cobos.

"Estoy muy contento, muy contento. Yo es que como, a pesar de que cumplo 65 años este año, me siento muy joven, pues me parece que este premio no debería de ser para mí, pero bueno, a mí se me pasa como en los Goya, que me dieron el premio ese como diciendo bueno, este ya no va a ganar nunca un Goya. Y después lo gané 5 o 6 años después, con Dolor y Gloria" ha expresado a su llegada a la gala, bromeando con el hecho de recibir un premio a toda su carrera a pesar de que todavía le queda mucho por hacer.

Como ha destacado a su paso por la alfombra roja, "es un premio para un proyecto, que es el proyecto del Soho, los 6 años que llevamos trabajando. A pesar de que yo empecé en el teatro y trabajé en el Centro de Dramatía Nacional durante muchos años y en diferentes compañías, después hubo un periodo y un paréntesis enorme de tiempo donde dediqué toda mi vida al cine, ¿no? Se ha vuelto al teatro... Yo creo que ahora tiene mucho sentido porque lo que está pasando con las nuevas tecnologías está apartándonos a la gente mucho de la realidad, y el cine, desgraciadamente, estamos viendo que se puede ya realizar sin actores, es una cosa extraordinaria, pero el teatro nunca sufrirá de eso".

"Ahora mismo, el teatro es un refugio para la verdad, eso es lo que es el teatro. Muchas verdades dependiendo de las ideologías de los dramaturgos, de ideologías no solamente políticas, sino a todos los niveles, pero con una verdad, una verdad incuestionable y sólida, que es un grupo de personas contándole una historia a otro grupo de personas de carne y hueso. Eso tiene que ver no con la inteligencia artificial, pero sí con la inteligencia humana" ha expresado, orgulloso de haber puesto en marcha el Teatro Soho Caixabank en su tierra natal.

De ahí que convencido que el teatro tiene mucho futuro y que es una de las formas de expresión artística a tener en cuenta en la actualidad, Banderas no ha dudado en aplaudir el éxito de Terelu Campos en su estreno como actriz teatral con la comedia 'Santa Lola': "Me parece estupendo. Cuando digo que abro la mano a todas las tendencias, entran todas. Yo no quiero ser en ese terreno selectivo. Nosotros hacemos otro tipo de teatro. Pero, oye, si está llenando los teatros por algo será... Yo no me voy a negar a eso" ha asegurado.

Respecto a si le daría un papel a la hija de María Teresa Campos en uno de sus espectáculos, el actor se ha mostrado rotundo y ha dejado claro que en su compañía no hay cabida para favoritismos. "No lo sé, nosotros trabajamos siempre con audiciones" ha afirmado, sin descartar que la colaboradora forme parte en uno de sus musicales.