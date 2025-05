La terrible enfermedad que padece el presentador Jordi González: esto es lo que tiene

El popular presentador Jordi González lleva meses alejado de los platós debido a una enfermedad que le ha impedido trabajar, aunque nadie le había puesto nombre aún.

Todo empezó durante unas vacaciones en Colombia a finales de 2024. Lo que debía ser un descanso entre palmeras y tranquilidad se convirtió en un calvario. Jordi comenzó a sentirse mal: fiebre, dolor de garganta, molestias en la espalda y un malestar general que no desaparecía. En un intento de restar importancia al asunto, apareció en el programa mediante videollamada para asegurar que solo se trataba de un fuerte resfriado. Sin embargo, la realidad parecía ser mucho más seria.

A medida que pasaban las semanas, su estado no mejoraba. A día de hoy, González sigue sin regresar al trabajo, y la incertidumbre crece tanto entre los espectadores como en el entorno televisivo. Aunque no ha querido dar detalles concretos sobre su dolencia, algunas fuentes apuntan a que el cambio brusco de temperaturas entre el calor exterior y el uso intensivo de aires acondicionados podría haber desencadenado o agravado su situación.

Por ahora, el futuro profesional del presentador permanece en el aire, mientras sus seguidores esperan noticias esperanzadoras sobre su recuperación.

La enfermedad que padece Jordi González

Jordi González no tiene cáncer ni ninguna enfermedad crónica o estigmatizante. Él mismo le puso nombre: "He estado muy fastidiado, pero ya totalmente recuperado, bueno, 90%, estoy yendo a rehabilitación... He tenido el mismo problema que ha acabado con la vida del papa Francisco, lo que pasa que yo soy más joven y no estoy tan gordo. He tenido una bronconeumonía bilateral, complicada además con una pequeña crisis renal. Un puto desastre. Empecé el año 2025 muy mal. He estado dos meses hospitalizado, pero me han salvado la vida".