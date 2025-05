Roberto Leal descubre algo de Manu y Rosa y se dirige a la audiencia: "Tengo que contaros un secreto"

Roberto Leal, presentador del programa Pasapalabra y testigo privilegiado de esta simbiosis lingüística, ha compartido en redes un hallazgo que lo ha dejado, irónicamente, sin palabras. "Después de tanto tiempo con ellos, he descubierto algo sobre Manu y Rosa", anunció enigmáticamente. En un breve vídeo se escucha a los concursantes hablando por teléfono... pero no como lo haría cualquier mortal. “No hablan como nosotros”, comenta Roberto entre risas, mimetizando incluso su extraña entonación.

En el universo meticuloso de Pasapalabra, donde cada sílaba cuenta, Manu y Rosa han logrado algo que parece imposible: mantener la intriga incluso después de decenas de programas. Incansables en su estudio, discretos en sus formas y letales en el rosco, ambos han trascendido su papel de concursantes para convertirse en auténticos iconos silenciosos del programa. Pero incluso las mentes más brillantes esconden algún enigma.

La publicación ha desatado una oleada de reacciones, entre ellas la de la propia Rosa, que respondió con un escueto y cómplice: "No words". ¿Lenguaje secreto? ¿Código extraterrestre? ¿O simplemente el resultado de tanta gramática concentrada en tan pocas pausas? Lo cierto es que, extraterrestres o no, siguen orbitando con firmeza en la galaxia de los grandes de la televisión.

Mira el vídeo de abajo para entender a lo que se refiere Roberto Leal.