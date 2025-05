Jorge Javier Vázquez revela la enfermedad que padece un concursante de Supervivientes

El concurso Supervivientes está que arde. En esta edición están siendo muchos los abandonos, tanto por decisión propia como por enfermedades, lo que le está imprimiendo al reality de un mayor interés para los telespectadores.

El camino de Joshua en Supervivientes 2025 ha dado un giro inesperado. El diseñador, uno de los rostros más carismáticos de esta edición, fue evacuado de Playa Calma el pasado 7 de mayo tras sufrir una intensa erupción cutánea que se extendía por hombros y torso, acompañada de quemazón y fatiga. Aunque había detectado los primeros síntomas dos días antes, fue en la mañana del miércoles cuando el malestar se intensificó hasta el punto de requerir atención médica urgente.

El diagnóstico fue inmediato: el doctor, tras examinarle, no dudó en evacuarlo para realizar un seguimiento más exhaustivo. “No me gusta lo que veo”, advirtió con gesto serio antes de suministrarle una pomada y ordenar su traslado a la cabaña médica. Allí, Joshua permaneció aislado durante casi 24 horas hasta que Jorge Javier Vázquez reveló el diagnóstico definitivo ante la audiencia: herpes zóster, una infección vírica que, aunque no pone en riesgo la vida, provoca un dolor intenso y requiere tratamiento constante.

A pesar del golpe, Joshua se mostró optimista. No podrá regresar a la playa, pero continuará en Honduras bajo observación médica. “Estoy bien, me siento super cuidado. Supervivientes me ha cambiado tanto la vida que necesito seguir aquí”, confesaba con emoción contenida. Según la Clínica Mayo, el herpes zóster suele manifestarse como una franja de ampollas en un solo lado del torso, acompañado de ardor y punzadas. Un tratamiento temprano, como el que ya ha iniciado el concursante, puede marcar la diferencia en la recuperación.