Los graves problemas de Belén Esteban fuera de la televisión

Belén esteban no está en su mejor momento. Las bajas audiencias del recientemente estrenado programa en RTVE, La familia de la tele, han hecho que la de Paracuellos se plantee dejar el plató. Antes de arrancar el programa del miércoles, todo ha dado un gran giro inesperado. Al paracer, 'la patrona' no lleva muy bien no ser la protagonista del espacio y que habría ido a quejarse a directivos de RTVE. Para Diego Arrabal, el hecho de que en el último programa Belén apenas hubiese abierto la boca se debe a los temas que se han tratado, como el caso del asesinato de Gabriel, un niño de Almería, por parte de Ana Julia Quezada. Para él, la colaboradora se siente cómoda hablando de temas que "entiende", que son "los relacionados con Jesulín de Ubrique, Rosa Benito...".

Pero más allá de la tele, Belén esteban se enfrenta a otros graves problemas.

El eco mediático que alguna vez rodeó a Belén Esteban empieza a disiparse como el humo de un fuego que ya no arde con la misma fuerza. Más allá de los focos y los platós, su faceta empresarial ha vivido también un brusco frenazo: la marca ‘Sabores de la Esteban’ ha cerrado sus puertas, y con ella desaparecen de los estantes los productos que, durante un tiempo, llevaron su firma con orgullo. El adiós de esta aventura empresarial no fue escandaloso, sino casi silencioso. Belén alegó falta de tiempo y dificultades con la gran distribución, pero en el trasfondo se intuye algo más profundo: una marca que ya no conecta como antes.

En este nuevo escenario, la figura de Belén se difumina. La mujer que convirtió su vida en un fenómeno mediático parece haber quedado anclada en un relato que ya no interesa. Sin titulares que sacudan la prensa rosa, sin tramas familiares abiertas ni antagonistas claros, su presencia se desvanece del imaginario colectivo. La reina del pueblo, como se autoproclamó, hoy transita un camino incierto, en el que el pasado pesa más que las promesas de futuro. En el mundo del espectáculo, la reinvención es ley; quien no la sigue, se convierte en eco.

El revés que representa la caída de audiencia de La familia de la tele va más allá del nombre de Belén Esteban: es un síntoma claro de que la televisión pública ha errado el diagnóstico generacional. Apostaron por la nostalgia, por revivir el universo ‘Sálvame’ como antídoto contra la pérdida de relevancia en la franja vespertina, pero el espectador ha dado su veredicto. La melancolía, en este caso, no se traduce en fidelidad. El pasado, tan rentable en otras épocas, ha perdido brillo frente a una oferta que se renueva a diario.

Mientras TVE intenta resucitar un lenguaje televisivo que parece agotado, sus competidores avanzan con paso firme. Pasapalabra, el carisma de Sonsoles Ónega o el dinamismo de Tardear ofrecen al espectador un entretenimiento más sintonizado con los tiempos. En contraste, el programa estrella de la cadena pública no solo no suma, sino que comienza a pesar. La televisión, siempre en movimiento, no perdona la inercia ni las fórmulas caducas.