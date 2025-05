RTVE cancela La familia de la tele

Los datos de audiencia no se pueden maquillar de ninguna forma y es que en su tercer día de emisión, La familia de la tele, programa que se emite en La 1 de RTVE y que le está costando un dineral al erario público (al dinero de todos los contribuyentes), no levanta cabeza. El magacín, a cuyo frente se encuentra María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand cae cada día en las audiencias.

La familia de la tele dio inicio este miércoles a las 18:57 horas, es decir, unos 20 minutos más tarde de lo que viene siendo habitual. El programa cayó a su peor marca hasta la fecha, quedándose como quinta opción de su franja, por detrás incluso de La Sexta (9,8%) y la FORTA (9%). A última hora de la tarde, el programa Aquí la Tierra recuperó el doble dígito: 10,3% (964.000).

En cuanto a la competencia, hay que decir que el miércoles Jorge Javier Vázquez consiguió su segunda mejor cifra histórica con el 12,1% y 817.000 espectadores.

A estos malos resultados se les suman otros problemas: las críticas a poner en marcha este tipo de formato por parte de los sindicatos de RTVE y las informaciones que apuntan a que Belén Esteban (una de las estrellas del programa) estaría valorando seriamente abandonar RTVE.

RTVE toma cartas en el asunto

A RTVE no le queda más opciones que tomar cartas en el asunto, y lo que ha hecho, por ahora, es cancelar el programa de su plataforma RTVE Play.

Este miércoles, La Familia de la Tele vivió uno de sus días más desconcertantes. El programa de La 1, que habitualmente se emite en dos bloques —de 15:50h a 16:50h y de 18:40h a 20:30h— y que salta en medio a RTVE Play con un formato más ágil y cambiante, desapareció sin previo aviso de la plataforma digital. La ausencia dejó a muchos espectadores preguntándose qué había pasado con el bloque intermedio, especialmente tras la emisión de un breve avance a las 17:40h justo antes de La Promesa.

La explicación llegó horas más tarde: la cadena priorizó un especial informativo sobre el inicio del cónclave para elegir al nuevo Papa, lo que obligó a reestructurar toda la programación vespertina. Como consecuencia, La Familia de la Tele quedó reducida a su segundo bloque en La 1, eliminando por completo su paso por RTVE Play, donde suele ofrecer una versión más ligera y con una mayor interacción entre colaboradores. La falta de comunicación previa sobre este cambio ha generado desconcierto entre los seguidores del formato, que todavía no saben si se trata de una alteración puntual o de un nuevo modelo de emisión.

La confusión se extendió también a RTVE Play, donde los seguidores del programa no encontraron la emisión habitual. Minutos después, las redes sociales oficiales del programa confirmaron la ausencia con un mensaje escueto: “¡Hoy no hay programa en RTVE Play! Nos vemos directamente en La 1 después de La Promesa”. Lo que no han aclarado todavía es si este cambio responde a un ajuste puntual o si la plataforma ha dejado de contar definitivamente con el espacio en su catálogo.