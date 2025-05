Un exconcursante de Gran Hermano: si se supiese lo que ocurre en realidad dentro de la casa "la sociedad se le echaría encima" al programa

El popular reality Gran Hermano tiene tantos defensores como detractores. Por eso, cada vez que un concursante saca a la luz algún 'trapo sucio' de cualquiera de sus ediciones todo lo que dice llama poderosamente la atención.

Y recientemente uno de ellos, un chef, ha participado en el podcast de gastronomía Miguel Bacells, 'El guardián de los sabores', para hablar de su carrera como cocinero, pero en la conversación ha salido el tema de su participación en Gran Hermano y lo que ha dicho no ha dejado indiferente.

Carlos Bernal, uno de los rostros que protagonizó Gran Hermano Revolution en 2017, ha reaparecido años después para contar su experiencia sin filtros. En la entrevista con Bacells, el ahora prestigioso chef ha descrito el formato como “una caja de ratas con cristales”, haciendo referencia al control absoluto que, según él, se ejercía sobre los concursantes.

En palabras de Bernal, si bien es cierto que "no hay un guion", había "tantas cosas que no se ven y que dices 'si esto se ve fuera, se echa la sociedad encima'".

Carlos Bernal, en un momento de la entrevista en 'El guardián de los sabores' / Youtube

Bernal asegura que, aunque no existía un guion como tal, la organización manipulaba las condiciones hasta el límite para forzar enfrentamientos y desgastar psicológicamente a los participantes. "Me pusieron bocinas de camión para que no pudiera dormir la siesta", confesó, además de relatar cómo los mantenían encerrados durante días con excusas logísticas. El cocinero reveló que incluso se les obligaba a convivir con las personas con las que peor se llevaban, con el único objetivo de provocar conflictos: "Cuanto más gripada tengas la cabeza, el pollo será más gordo", sentencia, dejando entrever que el espectáculo primaba por encima del bienestar. Su testimonio reabre el debate sobre los límites éticos de los realities.