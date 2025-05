Cabreo generalizado entre los fans de 'La familia de la tele' por la cancelación de su emisión sin previo aviso

Nuevo contratiempo para 'La familia de la tele'. El magacín vespertino de La 1 no ha empezado su andadura con la estabilidad deseada, y este miércoles ha vuelto a enfrentarse a un importante revés en su emisión, generando un notable malestar entre sus seguidores en redes sociales. La causa: una nueva alteración en la parrilla de TVE que ha dejado a muchos espectadores confundidos y frustrados.

Tras dos cancelaciones por causas de fuerza mayor —el fallecimiento del papa Francisco y el apagón eléctrico masivo— y un arranque algo tibio en audiencias, este miércoles 'La familia de la tele' debía emitir su tercer programa. Sin embargo, el inicio del cónclave para elegir al nuevo Papa ha obligado a RTVE a modificar su parrilla: La 1 ha emitido un especial informativo desde Roma, presentado por Alejandra Herranz y Marta Carazo, que ha ocupado toda la franja inicial del magacín.

A las 17:52, el programa apenas pudo ofrecer un breve avance en el que Belén Esteban y María Patiño presentaban los temas principales del día: la polémica en torno a Ana Julia Quezada y la resaca del desplante de Rosa Benito. Poco después, arrancaba 'La Promesa', y a pesar de haberse anunciado su continuidad en RTVE Play, y tener un directo programado en la APP, se ha cancelado a último momento. “Hoy no hay programa en RTVE Play. Nos vemos directamente en La 1 después de 'La Promesa'”, informaron desde la cuenta oficial en X.

A las 18:10, durante la emisión de 'La Promesa', TVE lanzaba un nuevo avance con Belén Esteban y María Patiño cargando contra Rosa Benito, lo que ha provocado muchas respuestas en redes sociales, donde los espectadores no han ocultado su indignación por el desorden de la emisión: “Si no es por Twitter, no me entero, que muchos no queremos telenovelas”, “Pero hoy ¿qué horario hacéis? Así no se puede”, “¡Que a qué hora empieza el programa! ¡QUE NO VEMOS NOVELAS COJ0NES!” o “¿No hay programa hoy? Espero que hoy sea diferente y dejen el tema Pantoja de lado” son solo algunos de los comentarios que se han podido leer.