La presentadora Emma García, víctima de una estafa: "Es muy peligroso"

Hay mucho famosos que ya han sido protagonistas de timos en las redes sociales y en internet. Se utilizan sus nombres y su imagen para cometer un delito, basado en que las potenciales víctimas tienden a sentir confianza cuando es un rostro conocido el que les intenta vender algo.

La irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana está generando avances fascinantes, pero también riesgos inquietantes. Emma García, conocida presentadora de televisión, se ha convertido recientemente en víctima de una de las prácticas más preocupantes asociadas a esta tecnología: la suplantación de identidad. Un vídeo publicitario, que circula por redes sociales, muestra su imagen y su voz promocionando ropa, cuando en realidad ella jamás participó en dicha campaña. La grabación, extremadamente realista, ha sido generada mediante IA sin su consentimiento, lo que ha generado alarma tanto en el entorno de la presentadora como entre sus seguidores.

La propia Emma reaccionó en directo durante su programa Fiesta, mostrando su asombro e indignación al ver cómo habían clonado su voz. “Es mi voz totalmente. Me reconozco, pero no soy yo”, expresó, visiblemente afectada. Su testimonio pone en evidencia los peligros de una tecnología que, sin una regulación adecuada, puede ser utilizada para engañar al público, cometer fraudes y vulnerar los derechos de imagen y privacidad. Este caso no solo plantea cuestiones legales, sino también éticas sobre los límites del uso de la inteligencia artificial en los medios y la necesidad urgente de proteger a las figuras públicas —y a cualquier ciudadano— de este tipo de manipulación.