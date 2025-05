Esto es lo que ha cobrado Ana María Aldón por contar intimidades de Ortega Cano: "Todo vale por la pasta"

El programa De Viernes ofrecía recientemente en exclusiva una entrevista con la exmujer de José Ortega Cano, Ana María Aldón, donde se explayó a la hora de contar intimidades sobre su ex Ortega cano y parte de su familia, como Gloria Camila.

La entrevista dejó bastantes perlas sobre cómo fue la relación de la diseñadora mientras estuvo casada con el diestro y cómo vivió entre otras cosas, la adicción de este al alcohol. "Ya había problemas y la familia estaba preocupada", señala. Ana María Aldón recuerda que fueron unos momentos muy complicados. Él estaba además pendiente de un juicio, un juicio mediático", relata.

"Cada fin de semana llegaba el viernes y yo deseaba irme a Cádiz y él también los fines de semana, hasta que en breve la vía de escape era asidua", cuenta en directo. "Luché con todas mis fuerzas", concluye.

Con respecto al momento de comunicarlo al resto de la familia, Aldón explica que su idea era decirlo ellos mismos. "Se ve que había mucha prisa para comunicarlo. Lo comunicaron otros a la prensa", cuenta en el plató de ¡De viernes!

José Fernando, el hijo de Ortega Cano, se enteró del embarazo más tarde, por la prensa, ya que por aquel entonces "no estaba", como explica Ana María Aldón. En el caso de Gloria Camila, asegura que no se lo esperaba nada. "Una niña de diecisiete años que se entera de que su padre va a tener un niño con una mujer con la que lleva tres meses, pues se sorprendió mucho", cuenta Aldón. Añade que no sabe quién lo dijo, aunque sospechaba de más de una persona: "Yo sé que había un topo con muchas horas de grabación, pero no puedo decir que ella fuera la primera que lo dijera, porque había varios, no era un solo topo".

Lo que ha cobrado

Según el colaborador televisivo y fotógrafo Diego Arrabal, Ana María Aldón habría cobrado más de 18.000 euros por la entrevista "en la que no dijo nada nuevo, ha sido más de lo mismo", asegira Arrabal. "Pero es que ella es una gran profesional que sabe muy bien cómo ganar dinero sin contar nada", añade.

Para el papparazzi, Telecinco está llevando a cabo una estrategia para "reflotar" a todo el entorno de Ortega Cano con el objetivo de mejorar sus audiencias, aunque parece que la táctica no está consiguiendo los resultados deseados.

Es más, una seguidora de Diego Arrabal, en el vídeo en el que explica el dinero que ha cobrado Ana María Aldón por la entrevista, comentó: "Todo vale por la pasta. Gloria ha abierto el camino para que vuelvan todos estos "personajillos" que viven de la miseria emocional, vendiendo su vida e inventándose lo que sea para seguir viviendo sin dar un palo al agua".