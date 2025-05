Monumental cabreo de Carlos Sobera: echa a dos solteros de First Dates

Lo que pasa en First Dates no se queda en First Dates, sino que lo ven millones de personas y hay momentos que se convierten en épicos. Ya de por sí, el formato del programa genera muchísimas situaciones divertidas y comprometidas.

Aunque ‘First Dates’ nace con la intención de unir corazones, a veces el resultado es justo lo contrario: dos personas que no pueden ni verse. El programa, que lleva en emisión desde 2016 bajo la batuta de Carlos Sobera y se ha convertido en un clásico de Cuatro, nos dejó en uno de sus últimos episodios una de las citas más tensas que se recuerdan.

En esta ocasión, los protagonistas fueron Xiomara, de 35 años, y Ángel, de 36. Ella buscaba a alguien cariñoso, sincero y con buenos modales. Él, por su parte, parecía tener otras prioridades… muy distintas.

El primer contacto ya fue gélido. Ángel no tardó en confesar que no le había atraído físicamente su cita: “La cara no me convence, aunque de cuello para abajo...”. Sí, así de directo. Y así comenzó el desastre.

Xiomara, que tampoco sintió el flechazo inicial, decidió dar una oportunidad a la cena. Pero lo que parecía un inicio flojo acabó convirtiéndose en una pesadilla. Comentarios fuera de lugar, preguntas personales sin filtro y una actitud arrogante por parte de Ángel llevaron a la soltera al límite.

Uno de los momentos más incómodos fue cuando él, sin tapujos, le preguntó si tenía los pechos operados. A pesar de que ella respondió con claridad, Ángel no soltó el tema: “No puedo dejar de mirarlos. Tu escote no ayuda”. Xiomara, visiblemente incómoda, no se calló: “Esto no va de mirar escotes, sino de conocerse. Y tú vienes con una actitud grosera. No eres ningún galán de cine”.

La tensión escaló hasta que ella, en un acto de defensa propia, le preguntó por unas marcas en el rostro. Ángel, ofendido, explotó: “Eres una maleducada, vas de diva y te falta humildad”. La discusión se tornó imposible de reconducir.

Ante semejante caos, Carlos Sobera tuvo que intervenir y poner fin a la cita: “Esto no está funcionando. No hay conexión y os estáis haciendo daño mutuamente. Lo mejor es que lo dejemos aquí”.

Ya separados, ambos compartieron su decepción con el equipo del programa. Ángel se quejaba de haber sido atacado y Xiomara resumía su experiencia sin rodeos: “Ha sido horrible. Desde sus comentarios hasta su forma de mirarme. Insoportable”.

Sobera, al cerrar la noche, fue claro con las camareras: “No ha habido respeto ni química. Era mejor cortar por lo sano”.