Jorge Fernández habla de su salida de 'La ruleta de la suerte': "Mi puesto es el más deseado de todos los compañeros de profesión"

Aunque lleva 19 años en 'La ruleta de la suerte', Jorge Fernández nunca ha faltado a su cita con la audiencia del veterano concurso de Antena 3 que, a pesar de su longevidad, sigue en racha: lleva cinco años consecutivos de liderazgo. El mes pasado, por ejemplo, logró una media de un 22,4% de 'share' y 1.686.000 telespectadores, el que fue su mejor marzo desde 2009 y la cuota más alta alcanzada por un programa de entretenimiento en el mes. Ni siquiera una grave enfermedad apartó al presentador y exMister España de su cita con los seguidores del programa matinal, que pronto volverá también al 'prime time' de los sábados con nuevos especiales.

-Estará contento con los datos.

-Lo que nos pasa es totalmente anormal. Los programas tienen su línea de ascenso, su meseta y luego su descenso. Pero nosotros todavía estamos ascendiendo después de 19 años. Incluso somos líderes los fines de semana con las repeticiones.

-Dentro de poco volverán a tener especiales los sábados por la noche. ¿Tendrán alguna novedad?

-No hay grandes cambios respecto a los 'prime time' de hace algunos meses, que fueron bastante bien. El plató es distinto al de la mañana, más espectacular, la banda pasa de ser de tres a seis, y hay algunas cosas diferentes: hay más dinero, más premios... Pero al final la filosofía es la misma. Tenemos que intentar asentar el 'prime time' como lo hemos hecho con el diario. A ver si es posible que después de estos 12 que vamos a grabar podamos grabar más.

-¿Cuáles son los cambios respecto al anterior 'prime time'?

-Vamos a introducir dos gajos más que hay en el diario, que al principio no los metimos para no meter tanto follón. Porque 'La ruleta' tiene sus complicaciones, sus cositas, hay que verla todos los días para ver todas las subreglas y subnormas que hay. Por eso al principio no queríamos meter en el 'prime time' todo lo que tenemos en el diario.

-Tienen emisión diaria, repeticiones los fines de semana y ahora también estarán los sábado por la noche. ¿No tiene miedo de quemar el formato?

-Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Pero luego viendo las audiencias y cómo va el programa diario, que es del realmente vivimos, te das cuenta de que no repercute, de que no se quema. Al revés, es que después de los especiales de 'prime time' hemos tenido unas audiencias espectaculares en el diario. Los de 'prime time' aguantaron muy bien, y espero que estos vayan todavía mejor porque la gente ya sepa que estamos ahí.

-Nunca ha faltado en el programa en los 19 años que lleva presentándolo. ¿Temió en algún momento no poder estar algún día?

-Cuando estuve enfermo durante dos años, por el síndrome de Lyme, que es la picadura de una garrapata, estuve muy mal hasta que me lo diagnosticaron. Perdí 13 kilos, entré en una pequeña depresión, porque cada día estaba peor, no me apetecía ir a trabajar ni estar con nadie, no sabía lo que me pasaba... Dejé de hacer de todo, eventos, presentaciones, publicidad, excepto 'La ruleta', aunque no disfrutaba haciéndola porque estaba enfermo.

-¿Se arrepiente de no haber decidido parar?

-En absoluto. Me considero una persona muy responsable y no quería que nadie se pusiera al cargo de 'La ruleta', aunque el médico me dijo que tenía que coger la baja. Luego dieron con lo que tenía, me fui curando poco a poco y ahora estoy de nuevo feliz en el programa.

-¿Tampoco está cansado después de tanto tiempo?

-Después de 19 años pasas por muchas fases, pero en verano reseteo, miro la vida que tengo alrededor de 'La ruleta', cómo van las audiencias, lo bien considerado que está el programa, todas las cosas bonitas que me dice la gente cuando salgo a la calle... Porque con este programa ayudamos a mucha gente mayor que está esperando resolver paneles para darle a la cabecita. Cuando te cuentan esas cosas es el subidón de energía que necesito cuando pienso que a lo mejor es el momento de cambiar. También tengo mi vida organizada alrededor del programa, porque vivo en Bilbao pero voy a Madrid a grabarlo.

-¿Qué proyecto le debería llegar para atreverse a renunciar a 'La ruleta de la suerte'?

-No existe, porque 'La ruleta' es un seguro de vida. Yo creo que si pusiera mi rol de presentador a la venta sería el más deseado de todos los compañeros de profesión. Pero no van a tener esa suerte. No hay nada que me puedan ofrecer para cambiar. Lo podría compaginar, como estoy haciendo, pero si tuviera que elegir algo siempre estaría por delante el programa diario de 'La ruleta de la suerte'.

-¿Uno de los secretos del éxito podría ser trabajar sin guion?

-El secreto del éxito podría ser que cada miembro del equipo sabe perfectamente qué tiene que hacer, dónde no se tiene que meter y dónde sí. Respetamos mucho el trabajo de los compañeros y soy absolutamente libre de hacer y decir lo que quiera en el programa, pocos directores me habían dado esa libertad. Y luego está ese punto de frescor que tú dices, porque yo solo sé que diré: buenos días familia, activamos el bulevar, y a partir de ahí ya no tengo ni puñetera idea de lo que voy a decir ni lo que va a pasar, todo es improvisado. De hecho, yo juego con los concursantes, no me sé los paneles, y hablo con ellos como si fueran tres colegas. Eso hace que cada día, aunque sea el mismo programa, sea también diferente.

Es un programa grabado y yo meto la pata pero no me gusta cortar, dejamos que la gente sepa que yo también me equivoco porque me gusta ser lo más cercano posible. A veces le doy 'zascas' al diccionario, otras me mojo con ideas en las que mucha gente a lo mejor no estará de acuerdo conmigo... Me gusta salir de los atolladeros en los que me meto.