Belén y Terelu se reencuentran en los pasillos de la televisión y se produce un tenso momento

Meses de distancia y silencios habían marcado la relación entre ellas. Y aunque Belén había manifestado recientemente su deseo de reconciliación, el momento que tanto había esperado no fue como lo había imaginado.

A veces, los momentos más esperados no llegan con la emoción que imaginamos. Y eso fue exactamente lo que vivió Belén Rodríguez este fin de semana en Telecinco. No hubo cámaras, ni luces, ni platós, pero sí un reencuentro que dejó más amargura que alegría.

Todo ocurrió cuando Belén salía de su colaboración habitual en el programa Fiesta. Iba acompañada por Jorge Moreno, colaborador y testigo de lo que estaba a punto de suceder. Mientras se dirigían a la salida, se cruzaron inesperadamente con Terelu Campos, que probablemente se encontraba allí por su participación en Supervivientes: Conexión Honduras.

“¡Mira quién está ahí!”, le dijo Jorge, señalando a Terelu. Belén no la había visto. Al girarse, Terelu les vio, sonrió con cierta frialdad y lanzó un distante: “Bueno, ya nos veremos, ya hablaremos”. No hubo abrazo. No hubo palabras cálidas. Solo una despedida que sonó más a evasiva que a promesa.

Belén intentó tomárselo con humor, pero la sonrisa nerviosa no pudo ocultar su decepción. Según Jorge, se marchó a casa abatida. “Pensaba que Terelu iba a acercarse al menos a saludar”, comentó más tarde, apesadumbrada. No esperaba un reencuentro emocional, pero sí un gesto, una muestra mínima de cariño.

Alejandro Entrambasaguas y Jorge Moreno recrearon más tarde el momento ante Emma García, dejando claro que la actitud de Terelu no fue precisamente conciliadora. Belén, visiblemente afectada, salió del edificio sin el alivio que quizás necesitaba. Una puerta que pudo abrirse... pero que por ahora sigue cerrada.