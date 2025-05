Los vecinos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no pueden más: se han quejado a la comunidad

Desde que la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, y el hijo de Mar Flores, Carlo Costanzia, iniciaron una relación, han generado muchísimas noticias, incluida la del nacimiento hace unos meses de su primer hijo, Carlo Jr.

Por otra parte, la relación entre Alejandra y Terelu, madre e hija, no parece estar pasando por su mejor momento. Todo a raíz de una entrevista que concedió Terelu. Sin escatimar en piropos, la hija de María Teresa Campos apuntaba que la modelo Mar Flores estaba "estupendísima" y confesaba que estaría dispuesta a pactar con el diablo por estar la mitad de bien que ella. Y por si quedase alguna duda sobre su rumoreado distanciamiento, revelaba que la madre de Carlo Costanzia le envió un regalo por Navidad, una flor de pascua acompañada de un mensaje precioso sobre el nieto que tienen en común.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Alejandra Rubio, que no ha podido disimular su enfado con su madre por haber puesto en el punto de mira nuevamente la relación que mantiene con Mar. "Yo no voy a comentar nada en verdad, lo único que voy a decir es, no voy a entrar en este tema porque no hago estas cosas... A mí personalmente me parecía innecesario ese titular" ha comenzado su intervención en 'Vamos a ver'. "No hay que dar explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia" ha sentenciado.

Vecinos incómodos con la pareja

Pero lo que realmente ha llamado la atención en esta peculiar familia son las peleas que protagonizan Alejandra y Carlo, muchas de ellas en plena calle y que han sido captadas por algún periodista. Es más, los vecinos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia llevan meses soportando un infierno doméstico. Discusiones a gritos, portazos y peleas que se extienden hasta altas horas de la madrugada se han vuelto rutina en el piso donde residen. Lejos del glamour y la armonía que venden en redes sociales, la convivencia de la pareja parece estar marcada por la inestabilidad emocional y la tensión permanente.

Según ha destapado el periodista Kiko Hernández, varios residentes han elevado sus quejas a la administración del edificio ante la falta de soluciones. “Es imposible vivir en paz aquí. Todos los días se escucha a Carlo gritar, y es una situación que nos tiene a todos al borde. Incluso algunos han dicho que están pensando en mudarse si esto no cambia pronto”, confesó una vecina de la pareja. Según la testigo, la mayoría de los gritos provienen de Carlo, cuya actitud explosiva tendría atemorizados incluso a otros residentes del edificio.