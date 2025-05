Increíble programa de La Ruleta de la Suerte: se traga un auricular sin querer

La Ruleta de la Suerte está de enhorabuena, ya que se ha convertido en el programa líder de su franja horaria con más de 1,5 millones de espectadores. El concurso no deja de crecer y de aumentar el número de telespectadores cuando acaba de cumplir 19 años en antena.

La Ruleta de la Suerte es un popular concurso de televisión español emitido por Antena 3, basado en el formato estadounidense Wheel of Fortune. En el programa, tres concursantes compiten entre sí resolviendo paneles con palabras o frases ocultas, similares a un crucigrama. Para hacerlo, deben girar una gran ruleta que les otorga distintas cantidades de dinero (o premios) según dónde caiga la flecha. Si aciertan una consonante que esté en el panel, suman dinero y pueden seguir jugando. También tienen la opción de comprar vocales, aunque estas restan parte del dinero acumulado. El objetivo es acumular la mayor cantidad de premios y dinero posible resolviendo los paneles antes que los rivales.

El programa está presentado por Jorge Fernández desde 2006, acompañado por la azafata Laura Moure y el músico Joaquín Padilla, quien anima el plató con música en directo y presenta a los concursantes. Uno de los elementos más llamativos del formato es su ambiente alegre y dinámico, con música en vivo, público participativo y un tono desenfadado. Además de su componente de entretenimiento, La Ruleta de la Suerte ha sabido mantenerse como uno de los programas más vistos de las mañanas en España gracias a su mezcla de agilidad mental, suerte y espectáculo.

Confundir un auricular con un ibuprofeno

Y en uno de los últimos programas, en la prueba del panel, con un titular loco, que resolvió Sandra rápidamente, se podía leer "Una mujer se traga un auricular sin querer". Y Jorge Fernández, tras la resolución del panel, ha contado toda la historia que hay tras este titular loco.

En 2021 se hizo viral la noticia de que una joven se había tragado unos AirPods, al confundirlos con un ibuprofeno.

"Estaba acostándome en mi cama, tenía la pastilla en una mano y el auricular izquierdo en la otra. Me metí algo en la boca, tomé agua de una botella y al tragar me di cuenta de que no era el ibuprofeno", relataba la joven en un vídeo de TikTok.

Una vez se dio cuenta de que se había tragado el AirPod y este seguía conectado a su iPhone, aprovechó para grabar y así poder escuchar cómo sonaba su estómago desde el interior. Como resultado la joven obtuvo un extraño audio de los sonidos del interior de su cuerpo.

Afortunadamente no hizo falta ninguna intervención médica para retirar el AirPod del estómago de la joven. Al cabo de unas horas el dispositivo salió de su cuerpo mediante la vía natural del sistema digestivo: las heces. No solo eso, el auricular logró sobrevivir intacto después del insólito viaje por el cuerpo humano de la tiktoker.