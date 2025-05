Advertencia a Isabel Pantoja de los médicos: si no deja de beber esto podría morir

La salud de Isabel Pantoja pende de un hilo. En marzo, la tonadillera tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Madrid, al parecer después de un control médico de rutina en el que los resultados no fueron todo lo buenos que se esperaba. Una hospitalización en la que Isabel tan solo ha estado acompañada por su hermano Agustín Pantoja y de la que habría decidido no decir absolutamente nada a su familia, dejando claro que su ruptura con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja no tiene marcha atrás.

A las horas trascendía que la cantante de 'Se me enamora el alma' había recibido ya el alta después del resultado de las últimas pruebas que se le han practicado y, aunque tiene que seguir un tratamiento médico, ya se encuentra descansando en el chalet que alquiló en una exclusiva zona de Madrid el pasado septiembre.

En julio del año pasado también tuvo que ser ingresada en un hospital de Córdoba, donde estuvo a punto de ser intervenida quirúrgicamente.

Advertencia de los médicos

Según fuentes cercanas a la artista, como la colaboradora Chelo García Cortés, la cantante no está manejando adecuadamente su enfermedad. “Es muy mala enferma”, afirma Chelo, refiriéndose a la resistencia de Isabel a seguir tratamientos médicos y pautas recomendadas por los especialistas. Una actitud que, según su entorno sanitario, podría estar deteriorando su salud de forma progresiva.

Uno de los hábitos más alarmantes es su consumo frecuente de bebidas azucaradas, especialmente Coca-Cola. Lo que para muchos podría parecer una simple preferencia personal, en su caso supone un riesgo real. Personas cercanas al equipo médico aseguran que Pantoja consume estos refrescos incluso durante sus tratamientos, a menudo a escondidas, desoyendo las indicaciones profesionales.

Con una diabetes diagnosticada, edad avanzada y un estilo de vida poco compatible con sus necesidades médicas, la artista se enfrenta a un escenario delicado. Los expertos advierten que si no toma medidas drásticas, su próxima visita al hospital podría ser más que una señal de alerta.