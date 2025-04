Algo está ocurriendo entre Manu y Rosa en Pasapalabra: Roberto Leal se ha dado cuenta

Tantos programas juntos (más de 100) han hecho que entreRosa y manu exista una relación especial. Los millones de espectadores que cada día asisten a los duelos diarios entre los dos actuales concursantes de Pasapalabra comprueban en primera persona cómo se desarrolla, crece y se agranda la relación entre ambos.

Casi desde el principio de la llegada de Rosa a Pasapalabra empezaron a surgir los rumores y las insinuaciones sobre una potencial relación entre ella y su rival en el concurso, Manu. La similitud de edad entre los dos y el buen parecido físico de ambos parecían querer conducir a los seguidores del programa a pensar de esta forma. En la última edición de Pasapalabra, el presentador, Roberto Leal, hizo referencia por fin a "la felicidad que tienen los dos. Están muy contentos", afirmó sonriendo.

El último programa de Pasapalabra ha comenzado con una doble sorpresa que ha llenado de emoción el plató. Roberto Leal ha anunciado un nuevo empate entre Rosa y Manu, una noticia que, lejos de tensar el ambiente, ha reforzado la conexión que ambos concursantes han ido construyendo a lo largo de sus enfrentamientos.

Este empate, además, les ha permitido evitar la temida silla azul, manteniéndose un día más en la competición. Pero no ha sido el único detalle que ha unido a Rosa y Manu en esta entrega: el presentador ha revelado que ambos comparten un gusto musical muy similar, lo que ha generado comentarios y risas cómplices entre ellos desde el inicio del programa.

“Hoy el ambiente es diferente. Hay sonrisas, miradas de soslayo, juguetonas, diría yo”, ha comentado Leal, captando el clima distendido que se respiraba en el plató. La química entre los dos concursantes era palpable y no pasó desapercibida para el público ni para el equipo.

Al preguntarle cómo se sentía, Manu respondió con su habitual templanza: “Un número muy bonito. Cuando no hay más, no hay más. Siempre lo digo”. Rosa, por su parte, explicó que tras una derrota reciente, prefirió no arriesgar demasiado en esta ocasión: “Cuando vienes de perder, te vuelves más prudente. No quise jugármela”.

Uno de los momentos más destacados del programa fue cuando Manu acertó de inmediato la canción El sitio de mi recreo durante la prueba musical. Un acierto tan rápido como inusual que dejó el plató en un breve, pero emotivo silencio. Un instante de magia televisiva que recordó por qué este concurso sigue conquistando a los espectadores cada tarde.