Graves ataques hacia Anabel Pantoja: "Gorda, adelgaza foca, cuerpo amorfo"

Anabel Pantoja ha estallado contra los haters que continuamente se meten con su físico con comentarios ofensivos sobre su figura cinco meses después de convertirse en madre de su hija Alma. A pesar de que ha reconocido que le gustaría perder el peso que tenía antes de quedarse embarazada, y que para ello ha retomado sus entrenamientos e intenta comer sano, no ha dudado en responder como nunca a los feroces ataques que recibe en redes sociales cada vez que comparte una imagen.

En primer lugar, ha compartido un vídeo en el que, degustando alimentos pocos saludables como chocolate, patatas fritas o mayonesa -directamente del bote- se lleva la mano a la frente con gesto irónico. "Eres una gorda, llena de lorzas, cuerpo amorfo, vete al gym, adelgaza foca, parece que sigues embarazada" es el texto que ha acompañado a su post, con el que ha dejado claro que no le importan los insultos que recibe a diario y que no van a condicionar que coma lo que le apetezca en cada momento.

Lejos de quedarse ahí, Anabel ha publicado un vídeo con "4 looks ideales para este verano" presumiendo de curvas: dos conjuntos de pantalón y top, un vestido largo de crochet y unos shorts con una ajustada camiseta de tirantes de ganchillo con estampado de margaritas, desfilando con ellos ante la piscina de su casa de Gran Canaria como si fuese una auténtica modelo. "Ahora tengo la 44 y pretendo tener alguna menos después de dar a luz, pero mientras no me privo de vestir como me apetece para este verano" ha explicado con la sinceridad que le caracteriza.

Como no podía ser de otra manera, le han llovido las críticas y los insultos, por lo que no ha dudado en dar un consejo a sus haters para que dejen de cuestionar su físico: "Aunque también dudan de que sea la talla 44, no tendría ni el más mínimo problema de poner 52. Así que iros a comer pimientos fritos con huevo que están tela de buenos" ha sentenciado.

Un post al que no han tardado en reaccionar su novio y su madre mostrándole su apoyo incondicional. Mientras David Rodríguez ha comentado que "te queda todo espectacular", acompañando su mensaje con emoticonos de caritas con corazones, Merchi Bernal ha dejado claro que "la belleza está en el interior y cada cual viste como le agrade y se vea bien con la ropa".