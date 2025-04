Cristina Pedroche confiesa el verdadero motivo (nada sorprendente) de su separación con Dabiz Muñoz

La 'separación' de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ha levantado una ola mediática de rumores alrededor de su relación de la que todos quieren ser partícipes con informaciones no contrastadas. Después de muchos días de incertidumbre y unas confusas declaraciones del chef, ha sido la propia Cristina Pedroche la que se ha pronunciado en sus redes sociales para zanjar el tema.

Los rumores se desencadenaron a raíz de la publicación de un 'post' en Instagram de la presentadora de televisión en el que se veía su antigua habitación de casa de sus padres, acompañado de un pie de foto en el que indicaba que: "No me acordaba de la luz tan chula que entra por la ventana de mi habitación de siempre". Estas palabras han sido suficientes para desatar comentarios sobre su posible crisis o separación de su marido, el chef Dabiz Muñoz.

Mientras tanto, salía a la luz que el chef se ha quedado a vivir en un hotel, además de que le habría dicho a la prensa recientemente: "Sí, nos hemos separado", en tono irónico. Las especulaciones sobre la verdadera crisis y gestión de emociones entre la pareja ha sido una de las polémicas más sonadas recientemente, junto con la foto en bañador de nuestra queridísima princesa Leonor... Pero, ¿qué ha pasado realmente? Harta de críticas y comentarios negativos, la presentadora ha lanzado un mensaje claro: "hacer una mudanza embarazada y con una niña pequeña debería estar prohibido".

Cristina Pedroche se sincera sobre la supuesta crisis con Dabiz Muñoz

La presentadora ha vuelto a aparecer en redes después de un tiempo de silencio con total naturalidad, explicando que su ausencia nada tiene que ver con rumores malintencionados sobre su relación con Dabiz Muñoz. Definitivamente, y como muchos estaban especulando, la presentadora está inmersa en una etapa de muchos cambios, entre ellos una mudanza, un embarazo avanzado… Y una niña pequeña que reclama toda su atención.

"Subo estas fotos que me hice la semana pasada cuando hacía sol y que son las últimas que me he hecho porque no he tenido tiempo de coger el móvil y menos para hacerme una foto por las pintas que llevaba y las pocas ganas de nada😂", han sido algunas de sus declaraciones en un 'post' donde compartía unas fotos antiguas en las que aparece divina y al sol con un conjunto lleno de color.

"La conclusión que saco de estos días es que hacer una mudanza embarazada y con una niña pequeña debería estar prohibido 🤣", añadía. ¡Aquí está la clave de todo! La mudanza, aunque agotadora, es parte de un proyecto ilusionante que tiene: una nueva casa familiar que compartirá con Dabiz, su hija Laia y el nuevo miembro de la familia que está en camino.

Mientras tanto, la presentadora ha decidido pasar unos días con sus padres en Vallecas, el lugar donde echó raíces de pequeña y que tan buenos recuerdos le trae. Sin ninguna mala intención, el chef ha decidido centrarse en sus nuevos proyectos culinarios, por lo que han pasado unos días separados, pero con un objetivo: estar juntos para siempre en una nueva casita familiar.