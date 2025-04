Sonsoles Ónega quiere que se deje de emitir Pasapalabra

Sonsoles Ónega ha vuelto a sorprender a la audiencia con una petición que ha llamado muchísimo la atención: ha pedido en directo a los directivos de Antena 3 que eliminen el concurso Pasapalabra de la parrilla televisiva.

Una petición que es impensable, teniendo en cuenta que Pasapalabra es uno de los programas de más éxitos de Antena 3 en su horario y que, además, suele llevarse el minuto de oro televisivo casi cada día de la semana.

'Y ahora Sonsoles' es uno de los programas más largos de la cadena. Dura unas tres horas. Pero a pesar de ello la periodista considera que en algunas ocasiones necesita más tiempo para desarrollar todas las noticias que tiene previstas.

Es lo que ocurrió el pasado viernes, al finalizar una conexión relacionada con la presunta implicación de la influencer Marta Hermoso en el robo a un millonario mexicano en el Hotel Wellington de Madrid. Durante esa conexión, Sonsoles se ha visto obligada a cortar el debate entre sus colaboradores el ver como se le terminaba el tiempo: "Me he quedado sin tiempo, son y 34 y tengo que hablar con Silvia Marsó e irme a sellar el féretro del Papa Francisco". Añadió: "No tengo tiempo, es horroroso, así que sin dilación y sin perder un segundo, que entre ya nuestra invitada de hoy", seguía diciendo visiblemente nerviosa Sonsoles mientras presentaba a la actriz Silvia Marsó: "Teníamos muchas ganas de escucharte y en las casas también y yo me quedo sin tiempo y esto no puede ser".

Fue durante esos momentos de nervios, cuando Sonsoles Ónega exclamaba al aire una peculiar petición que afectaba por completo al programa que llegaba a continuación, "Pasapalabra". Porque la presentadora de Antena 3 clamaba por el poco tiempo que le quedaba: "¡No tengo tiempo, necesito llegar hasta Vicente Vallés!".

Una petición con la que Sonsoles pedía que quitaran Pasapalabra de la programación y le dieran más tiempo a su programa Y ahora Sonsoles.