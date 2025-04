Belén Esteban le hace un regalo a su hija Andreíta valorado en 600.000 euros

A pesar de que Andrea Janeiro (Andreíta) vive en un estricto anonimato en Estados Unidos, el hecho de ser hija de dos personajes muy conocidos, Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, hace que de vez en cuando algo relacionado con ella salte a los medios de comunicación.

Recientemente, respetando el deseo de su pequeña (25 años) de llevar una vida totalmente anónima a pesar de la fama de sus padres, Belén no ha compartido en redes sociales ninguna imagen de la joven, pero sí un álbum de lo más completo de sus vacaciones, en las que ha visitado ciudades como Los Ángeles, Las Vegas o Miami. "Mi mejor Semana Santa siempre con los que más quiero MI FAMILIA", confesaba en su perfil de Instagram, presumiendo de la maravillosa relación que tiene tanto con Miguel como con su hija.

El regalo de Belén a su hija

Y ahora ha salido a la luz que Andrea Janeiro ha sido designada como única beneficiaria de un chalé valorado en más de 600.000 euros, ubicado en Paracuellos del Jarama, Madrid. Esta decisión de su madre busca asegurarle un futuro estable y protegido, en contraste con la limitada implicación económica y emocional de su padre en su vida.

Durante más de veinte años, Belén Esteban ha convertido su exposición pública en una herramienta para blindar el futuro de su hija. Lejos del plató, su mayor inversión no ha sido ni en fama ni en polémica, sino en ladrillo: una casa en Miramadrid de más de 250 metros, con jardín y espacio de sobra para respirar tranquila, pero lo bastante cerca de Madrid como para no aislarse del mundo. Esa casa no es solo una propiedad, es una declaración: aquí mando yo, y aquí mi hija tiene lo que se merece.

En el otro extremo de la historia está Jesulín de Ubrique, cuya relación con Andrea ha sido casi simbólica. Poco contacto, escaso vínculo emocional y, según apuntan algunas voces, ni rastro de ella en su testamento más allá de lo que marca la ley: lo mínimo. El silencio, en este caso, también hereda.

Andrea, por su parte, tomó hace tiempo el control de su narrativa: fuera del foco, fuera de los titulares. En 2018 puso un límite público y legal a la curiosidad ajena, y desde entonces ha sido fiel a esa línea. Estudia, trabaja y vive a su manera, demostrando que se puede nacer en el epicentro del espectáculo… y decidir mirar hacia otro lado.