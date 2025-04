Estos famosos se niegan a participar en Pasapalabra: "Un no rotundo"

Pasapalabra es uno de los concursos de televisión más queridos por la audiencia y por el que han pasado miles de famosos como concursantes invitados, que hacen equipo con los concursantes 'oficiales' para ayudarles a superar pruebas y a sumar puntos. Desde el año 2000, cuando comenzó a emitirse este programa en España, son miles los rostros reconocidos que han formado parte del concurso.

Recientemente, el presentador actual, Roberto Leal, ha concedido una entrevista a la revista Men's Health (en la que también ha protagonizado su portada, donde se puede ver su envidiable estado físico, porque aparece con el torso desnudo) donde ha explicado algunos detalles desconocidos del concurso de Antena 3.

Entre confidencias y risas de plató, Roberto Leal ha dejado caer una verdad incómoda con toda la naturalidad del mundo: hay tres estrellas de la casa que no quieren pisar Pasapalabra. “Voy a apostar por los compañeros que aún no han venido, a ver si lo consigo: Susanna Griso, que en cinco años no ha pasado por el programa. Josep Pedrerol, otro que tampoco. Y Mónica Carrillo. Son los tres que, por ahora, me han dado un no rotundo”, soltó el presentador, sonrisa incluida. La confesión cayó como una bomba (con tono de broma), porque hablamos de tres pesos pesados de Atresmedia.

Griso lidera Espejo Público cada mañana con autoridad, Pedrerol mueve masas con El Chiringuito cada madrugada y Carrillo es una de las caras más reconocidas del informativo de fin de semana. Que ninguno haya pisado aún el plató del concurso más visto de la televisión española es, cuanto menos, curioso. Más aún si se tiene en cuenta que por allí ya han pasado nombres como Juanra Bonet, Cristina Pedroche, Iñaki López, Dani Mateo o Eva González, entre muchos otros compañeros del grupo.

¿Excusas? ¿Respeto al rosco? ¿Vergüenza escénica? Hay de todo. A Susanna Griso, por ejemplo, ya la han intentado convencer más de una vez. En 2021, Roberto Leal bromeó con ella en su propio programa: “Mucha gente, no miro a nadie [mirándola a ella], no quiere venir a Pasapalabra porque piensa que se equivoca”. Griso encajó con humor, pero reconoció que le asustan ciertas pruebas, como la temida pista musical. La presión, al parecer, también afecta a los que están acostumbrados a las cámaras.

¿Será 2025 el año en que caigan los “noes”? Veremos si Leal logra convertirlos en sí.