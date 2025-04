Ana Rosa Quintana y Silvia Intxaurrondo: dos periodistas 'en guerra' por esta razón

Las rencillas entre profesionales del periodismo están a la orden del día y mucho más entre presentadores de programas de la misma franja horaria, como ocurre con Pablo Motos (El Hormiguero) y David Broncano (La Revuelta). En ocasiones esta especie de enfrentamiento se queda estrictamente en el terreno de lo privado, pero en otras salta como una noticia más.

Es el caso del cruce de opiniones que han protagonizado recientemente Ana Rosa Quintana (El programa de Ana Rosa, en Telecinco) y Silvia Intxaurrondo (La hora de la 1, en TVE), que comparten franja horaria entre semana en horario de mañana.

El rifirrafe comenzó con una entrevista que Ana Rosa Quintana concedió a The Objective, donde dijo que si algo lo decía su competidora era lícito, pero si lo decía ella, no, aunque era ella la que trabajaba en una cadena privada e Intxaurrondo en una pública.

La periodista nacida en el País Vasco respondió a esta afirmación en una entrevista que concedió a la cadena Ser, asegurando que le encanta que opine de su programa "y me encanta sobre todo que lo vea". El suyo dice que no lo ve porque no tiene tiempo: "Para que yo vea su programa tengo que salir del programa y verlo, que es lo que al parecer hace ella para opinar; pero yo no me voy a meter, sinceramente, me parece que no es de nivel". Añadió: "Este enfrentamiento es ficticio, pero yo no colaboro en él. A mí no me vas a encontrar en un enfrentamiento con un profesional. Pero claro, si hay otros que colaboran".

La de Barakaldo nunca ha entrado en ninguna guerra personal con la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', pero la de Usera no puede decir lo mismo. Quintana suele conceder pocas entrevistas, pero en las pocas que da nunca se olvida de señalar a compañeros de profesión, porque, a su parecer, no informan de la manera que a ella le gustaría.

Al margen de la rivalidad con Ana Rosa, Intxaurrondo ha contado que, durante el día de Sant Jordi, durante la firma de su libro 'Solas en el silencio', sus lectores le trasladaron que les costaba encontrar en televisión un "espacio donde conversar y con educación". "Parece que se ha perdido el respeto; es de mínimos, pero se ha perdido. En qué momento caímos en estos mínimos?", se ha preguntado.