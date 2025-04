¿Qué pasó en la cuarta temporada de 'You'? Te resumimos la temporada 4 antes de que veas el final de la serie

Netflix termina de emitir este jueves, 24 de abril, la conocida serie 'You', en la que el obsesivo Joe Goldberg ha estado acosando a mujeres a lo largo de cuatro temporadas. Ahora, con el estreno de la quinta temporada, damos por terminada esta ficción que ha arrasado en medio mundo, pero antes de que le des al play, desde YOTELE hemos preparado un resumen por episodios para recuerdes todo lo que ocurrido en la temporada anterior.

EPISODIO 1

Joe sigue por Europa, aunque ha cambiado de ciudad: ahora vive en Londres bajo la identidad de Jonathan Moore, un respetado profesor de universidad. Allí conocerá a Malcolm Harding, otro profesor bastante arrogante que le ha conseguido un apartamento enfrente del suyo, donde vive junto a su novia Kate.

Aunque Joe no quiere obsesionarse de nuevo, parece que le presta bastante atención a su nueva vecina, llegando incluso a salvarla de un robo. Esto hace que Malcom le invite a un selecto club con gente de bien de la sociedad inglesa.

Allí conoceremos a Lady Phoebe, una influencer que es miembro de la familia real, así como a su novio americano Adam Pratt. También está por allí Simon Soo, un artista torturado y hermano de Sophie Soo, otra influencer mediática. Finalmente entra en la ecuación Rhys Montrose, un gran escritor y que aspira a ser el próximo alcalde de Londres. Parece ser el único que despierta un poco de interés en Joe.

Joe termina tan bebido y drogado por todo lo que le dan en la fiesta, que no recuerda cómo llegó a casa. Pero lo fuerte es que tampoco recuerda como Malcolm terminó muerto encima de su mesa. Ni siquiera si fue él quien lo hizo. Pero, por el momento, decide deshacerse del cadáver. Lo corta con una sierra y decide echarlo al río y al alcantarillado para esconderlo.

Lady Phoebe invita a Joe a una cena con sus amigos, y será yendo al lugar cuando descubra unos mensajes extraños: alguien anónimo le dice que sabe lo que hizo con Malcolm, y que el asesino es realmente esa persona anónima.

Sobre su pasado, vemos que Joe encontró a Marienne, pero que la chica, asustada, decidió huir de él y que Joe no fue tras ella. Fue Elliot, un asesino contratado por la familia de Love Quinn para matarle, quien le proporcionó su nueva identidad, pues quería retirarse sin matar a nadie más.

EPISODIO 2

Joe cree que su vida se ha convertido en una especie de novela policiaca, por lo que va a tratar de resolver el misterio como tal. Es por ello que trata de estudiar la metodología de estas novelas, y para ello usará a Nadia Farran, una de sus alumnas más brillantes, que le desvela todas las claves de este tipo de literatura.

Joe piensa que Elliot pudo tenderle una trampa, pero el asesino niega haber sido él quien mató a Malcolm. Mientras, el asesino le dice que sabe que Jonathan Moore es una falsa identidad.

Esa misma noche, durante una fiesta, Joe conoce a Roald, un fotógrafo que suele trabajar con Kate, mientras que una chica arruina la exposición de Simon. Joe descubre que el chico es un fraude: roba los cuadros a gente con talento. El problema es que esa misma noche aparece muerto.

Joe empieza a sospechar que Nadia y Malcolm no tenían solo una relación de alumna y profesor, mientras que el chico se lleva una sorpresa al llegar a casa: la persona anónima sabe perfectamente quien es y se lo muestra dejándole noticias relacionadas con él.

EPISODIO 3

El asesino busca la atención de Joe enviando a la prensa un dedo de Malcolm y mientras Kate le dice a la policía que la última persona que vio al hombre con vida fue él. Joe trata de mentirles y desviar la atención hablando de Simon y los cuadros, afirmando que seguramente él querría chantajearle por todo lo que sabía.

Nadia termina confesándole a Joe que tenía algo más con Malcolm y que necesita recuperar una carta que le escribió. Ganándose su confianza, el profesor le dice que él la recuperará.

Aunque la relación entre ambos empezó muy mal, Kate termina seduciendo a Joe hasta el punto de terminar acostándose. Pero la cosa no va a mejor y ambos terminan peleándose cuando Kate encuentra a Joe revolviendo entre las cosas de Malcolm.

Cuando el guardaespaldas de Lady Phoebe cree que Joe es el asesino y trata de detenerle, el chico termina matándole y enterrándole. Será entonces cuando el asesino le proponga conocerse.

EPISODIO 4

Lady Phoebe invita a Joe a pasar unos días en su casa de campo de Hampsy junto al resto de la pandilla y el chico acepta, pues quiere encontrar al asesino. Mientras, descubrimos que Adam está arruinado y que solo podría salvarse casándose con Lady Phoebe.

Joe descubre no solo que fue idea de Roald que él fuera a la casa de campo, sino también que el chico está obsesionado con Kate. Es más que probable que le haya llevado allí para matarle. Y, de hecho, casi llega a hacerlo, si no fuera por la chica.

Kate y Joe vuelven a acostarse en Hampsy, a la vez que el chico intenta escudriñar en la habitación de Roald, pero este termina tirándolo por la ventana. Cuando Joe acude al cuarto de Kate para ver cómo se encuentra, la chica está al lado de un cadáver, y con un cuchillo en la mano.

EPISODIO 5

Kate convence a Joe de que ella no es la asesina, por lo que decide ayudarla a ocultar el cadáver. Será entonces cuando él le cuente la trampa que le tendieron con Malcolm y lo que hizo para deshacerse del cuerpo.

Roald termina pillando a Joe con el cadáver de la chica, por lo que decide matarle, mientras el resto del grupo, donde no están Kate y Lady Phoebe, afirman que es lo mejor. Joe sale huyendo, pero Roald le persigue. En el bosque, el americano consigue hacerse con él, pero entonces aparece Rhys Montrose y le deja inconsciente.

Joe despierta encadenado en una especie de sótano y Rhys le dice que planea encasquetarle todos los muertos a Roald. Él es el asesino. Viendo que Joe no cumple con lo que él quiere, Rhys incendia el sitio y Joe y Roald consiguen escapar con la ayuda de Kate.

La mujer le dice a Joe de empezar algo, pero el chico decide rechazarla. No quiere ponerla en peligro.

EPISODIO 6

Joe trata de pillar a Rhys, pero no es capaz de encontrar ningún fallo en el candidato a la alcaldía. De hecho, Rhys amenaza a Joe: si no encuentra a alguien a quien incriminar en las muertes ocurridas, será él quien pague por ello.

En la fiesta que se celebra esa noche, Joe coincide con su alumna Nadia, que se percata de que alguien se lleva a Lady Phoebe, su ídolo a una habitación. La chica avisa a Joe, y menos mal que lo hace, pues la mujer es una fan obsesionada que piensa que ambas son amigas. El chico consigue liberar a Lady Phoebe del sitio, no sin que antes esta mujer le diga a la aristócrata que su marido Adam está arruinado. Por cierto, Joe consigue encasquetarle a esta loca los crímenes cometidos con anterioridad.

Nadia, que es una experta en el mundo de la novela negra literaria, empieza a sospechar de Joe, y cree que puede estar implicado en los crímenes.

Adam termina pidiéndole matrimonio a Lady Phoebe, pero ella termina rechazándole después de enterarse de que la quiere solo por dinero.

Kate termina por pedirle a Joe que se olvide de su pasado para que ambos puedan intentar estar juntos. Él, muerto de amor, decide aceptar. A su vuelta a casa, Rhys tiene un nuevo encargo para él: quiere que acabe con la persona que apoya a su principal rival, que no es otro que el padre de Kate.

EPISODIO 7

Mientras Nadia sigue sospechando que Joe oculta algo, vemos como Kate ha organizado una cena con el chico y su padre, y allí vemos que el hombre conoce su verdadera identidad.

Durante la cena, el padre le propone a Kate hacer su propio museo en Nueva York, mientras que a Joe le dice que le tiene que ayudar a acabar políticamente con Rhys Montrose. Joe le tiende una trampa grabándole, pero él se da cuenta de lo que ocurre. Por ello, le dice que debe matar al padre de Kate, pues tiene a Marienne secuestrada. Si no lo hace en 24 horas, la matará a ella.

El padre de Kate le ofrece que mate a Rhys a cambio de protección, y Joe lo ve como la mejor opción.

Lady Phoebe termina perdonando a Adam, a pesar de Kate, y se prometen para casarse pronto.

Nadia termina colándose en casa de Joe y descubre una llave en su casa que la lleva a un sitio oculto: un lugar donde Marienne está encerrada.

Lo que no sabíamos es que Joe termina secuestrando a Rhys, y a pesar de que afirma no conocerle, termina matándole. Será entonces cuando nos demos cuenta de que él no le conocía realmente, sino que su Rhys Montrose era solo parte de su paranoia, una parte oculta del propio Joe.

EPISODIO 8

Descubriremos que, en realidad, Joe terminó secuestrando a Marienne, pero que entonces terminó disociando dos personalidades y que una de ellas es la que representa la imaginación de Rhys Montrose. Evidentemente, fue él quien mató a todas aquellas personas, pero trataba de ocultárselo a él mismo.

Nadia habla con Marienne, pero la mujer no quiere llamar a la policía. Solo estará tranquila si termina matándole. Cuando la chica vuelve a clase y trata de trazar un plan, Joe se da cuenta de que algo oculta, aunque ella consigue engañarle.

Adam está tratando de apartar a Lady Phoebe de Kate, pues ella se da cuenta de que el chico intenta aprovecharse de ella, y hace lo posible para que no se acerquen y hablen.

EPISODIO 9

Kate trata de impedir la boda, pero no lo consigue, y tras darse el “sí quiero”, Lady Phoebe termina dándose cuenta de cómo Adam la trata. Es por ello que, después de que Kate le cuente a su padre lo ocurrido, este termina contratando a unas personas para que acaben con él.

Cuando Kate va a recriminarle a su padre lo que ha hecho con Adam, este le dice que todo en su vida se lo ha conseguido él, y que ahora tendrá que hacer lo que él diga.

Marienne recibe un mensaje en su móvil diciendo que la madre de su ex ha ganado la custodia de su hija, por lo que esta se vuelve loca. Cuando Joe vuelve al día siguiente, la chica se ha suicidado tomándose un bote de pastillas.

EPISODIO 10

Joe termina dejando el cadáver de Marienne en un parque para que la policía la encuentre y puedan decírselo a su hijo, a la vez que Nadia le cuenta a su novio lo que ocurre con Joe. Tienen que detenerle antes de que huya.

Kate está hundida por lo que le dijo su padre, por lo que Joe tiene un objetivo claro: si mata al padre de la chica, esta será libre. Joe termina matándole y culpando a su guardaespaldas de su muerte.

Joe cree que nunca va a mejorar en su vida, por lo que termina suicidándose, tirándose al río. A pesar de eso, termina siendo salvado por los guardacostas, y llevado a un hospital. Allí le contará la verdad a Kate sobre su pasado y su verdadera identidad.

Nadia le cuenta a su novio que la muerte de Marienne solo fue un plan, y que en realidad no está muerta, sino que se marchó del país con su hija. La chica planea entrar en su casa para encontrar pruebas, y aunque las termina encontrando, Joe termina pillándola. Mata al novio de su estudiante y termina culpándola a ella del crimen para que no la crean en nada de lo que sabe.

Joe y Kate se mudan a Nueva York para llevar las empresas de su padre, que ha heredado tras su muerte, y gracias a unos asesores, consigue volver a su verdadera identidad, completamente limpia.