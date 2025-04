Paran La Ruleta de la Suerte: Jorge Fernández y Laura Moure revelan sus sentimientos

No todos los días se cumplen 19 años al aire, y mucho menos manteniéndose como líderes de audiencia. Pero La Ruleta de la Suerte lo ha logrado, y su último programa no fue solo una edición más: fue una fiesta emocional, un homenaje a la constancia, y un recuerdo vivo de por qué este formato se ha ganado un lugar en el corazón de los espectadores.

Jorge Fernández y Laura Moure, más que presentador y azafata, son el alma del programa. En esta entrega especial, dejaron a un lado las bromas y la rutina habitual para mostrarse tal como son: agradecidos, emocionados y completamente entregados a un proyecto que ha marcado sus vidas.

Desde el primer segundo, el ambiente se notó distinto. Laura irrumpió en el plató bailando y cantando: “¡Estamos de cumpleaños!”, con la energía contagiosa que la caracteriza. Jorge, como siempre, no tardó en sumarse con su toque de humor: “Qué elegancia, no me lo esperaba. Total, solo son 19 añitos que cumplimos hoy”.

Pero lo que parecía un inicio alegre, dio paso a un momento cargado de emoción. Con la voz serena pero visiblemente tocado, Jorge dejó de lado el show para hablarle directamente a la audiencia:

"19 años en La Ruleta... lo primero que quiero es agradecer a toda la gente que lleva todo este tiempo viéndonos."

Y no se quedó ahí. Reconoció a los que han estado desde el primer día, a los nuevos que se suman cada tarde, y a los que aún están por llegar. Porque sí, La Ruleta sigue girando con fuerza.

"Gracias también a los que vendrán, porque aún tenemos mucha guerra que dar. No sé si otros 19 años, pero unos cuantos más, seguro."

Como broche de oro, el programa rompió con su estructura habitual para invitar a tres exconcursantes a volver al plató. Fue un gesto cargado de simbolismo: mirar al pasado para celebrar el presente.

A lo largo de casi dos décadas, Jorge y Laura han trascendido sus roles. Hoy son un dúo inseparable que representa la esencia del programa: cercanía, humor, emoción y autenticidad. Su química, su espontaneidad y ese vínculo invisible con los espectadores explican por qué La Ruleta de la Suerte sigue siendo un clásico que nunca pasa de moda.

En esta edición especial hubo nostalgia, sí, pero también promesa de futuro. Porque mientras Jorge y Laura sigan ahí, y la ruleta siga girando... la suerte, y la televisión, seguirán sonriendo.