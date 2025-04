Un error de sabor arruina el sueño de una de las favoritas de 'MasterChef', que termina expulsada

El sueño de Elena en ‘MasterChef 13’ se ha desvanecido esta semana tras una de las pruebas más duras y simbólicas del concurso. La aspirante, muy querida por sus compañeros, fue eliminada por culpa de un plato tan cargado de ajo que resultó incomible para el jurado. Una caída inesperada que ni siquiera ella vio venir, aunque tuvo una explicación inesperada: una operación de pólipos que le dejó sin gusto ni olfato.

La gala fue una de las más completas de la temporada. Comenzó con las temidas batallas por el pin de la inmunidad, siguió con un cocinado solidario en Cáceres para el comedor de Cáritas, y terminó con una prueba de eliminación protagonizada por 30 variedades distintas de ajo. En ella, Elena entregó un plato que el jurado no pudo ni terminar de probar, lo que acabó provocando su expulsión.

Antes de marcharse, la aspirante se sinceró: “He luchado mucho por estar aquí. Me he presentado seis veces. Me voy con dolor, pero también con orgullo”. Una despedida difícil para todos, ya que sus compañeros no pudieron evitar llorar al verla abandonar las cocinas. Durante la cata final, solo Bea y Chema lograron convencer al jurado, mientras que Clara, Gabriela o Yago fueron duramente criticados.

Además del drama final, la noche dejó momentos intensos. El cocinado en Plasencia puso a prueba a Clara, que cambió de equipo a última hora y acabó liderando un grupo que la ignoró por completo. También vimos a Ángela, ganadora de la pasada edición, enfrentarse a Bea e Ismael en un duelo por el pin, que finalmente se quedó desierto.