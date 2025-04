Última hora sobre el estado de salud del cantante Raphael: "Poco a poco"

Natalia Figueroa, mujer del cantante Raphael, ha asegurado que el divo de Linares (Jaén) "está fenomenal, cada día mejor", y ha destacado que sus revisiones médicas están "maravillosas".

"Está fenomenal, todo va estupendo, todo va para adelante, cada día mejor. Todas las revisiones. Poco a poco pero todo está muy bien", ha señalado este jueves Figueroa en declaraciones a los medios durante el acto de presentación del libro de Pedro Piqueras 'Cuando ya nada es urgente'.

Raphael anunció el pasado invierno que padecía un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó.

El cantante ingresó en el Hospital Universitario 12 de Octubre para iniciar un tratamiento específico para esta patología, que continuó de forma ambulatoria.

El equipo médico del artista recomendó que tuviera un periodo prolongado de reposo y descanso durante el tratamiento.

En cuanto a cuándo volverá a los escenarios, Natalia no ha querido poner una fecha, pero ha confesado que eso dependerá de las indicaciones de los médicos: "Muy dependiente y obedeciendo a los médicos".

Además, ha confesado que desconoce porqué continúan a la venta las entradas de algunos de lo conciertos del cantante cuando todavía no hay fecha de vuelta: "No lo sé. Eso yo ya no lo sé no sé... cómo van poniendo fechas porque todo tiene que ir...".

