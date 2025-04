Sonsoles Ónega revela un secreto y debe pedir perdón en directo

La periodista Sonsoles Ónega, presentadora del programa homónimo 'Y ahora Sonsoles', ha vivido un momento incomodísimo.

Todo ocurrió en la emisión del lunes, en el transcurso de la entrevista un hombre, Rafael, que se viste de mujer y se convierte en Yasmine. Está casado con su mujer Claudia y ha adoptado esta forma de vida desde hace unos cuatro años.

Contó que ella (la entrevista la concedió como Yasmine) siempre se vio atraída por el maquillaje y los vestidos femeninos, algo que su esposa siempre supo, pero que no fue hasta hace unos años cuando le propuso que se "liberase" y que se vistiese como quisiese.

"Adoro a las mujeres y me encanta ser una de vosotras, y aunque nunca seré una mujer, esto es un estilo de vida", y añadió: "Como Yasmine me siento mucho más completa".

Sonsoles le pide perdón

Es en este punto de la entrevista cuando Sonsoles le pide que explique más sobre su vida y como punto de partida dice "Cuéntame tu historia, porque tú eres taxista..." Y es aquí donde la cara de Yasmine cambia. "¿No puedo decirlo o qué?", reaccionaba Sonsoles sorprendida.

Yasmine, durante la entrevista con Sonsoles Ónega / Antena 3

"Perdóname nadie me había dicho que esto no se podía decir", se disculpaba. "¿Pero hay algún problema en esto?", trataba de saber la presentadora. "No, pero no quería mezclar una cosa con otra", le respondía él, puntualizando que es taxista en Palma de Mallorca. "Bueno pues no la mezclamos, pero da igual tú tienes tu trabajo y tu vida", añadía Ónega.

Pero la gran metedura de pata de la presentadora y de 'Y ahora Sonsoles' es que se mostraba en pantalla a Claudia, la mujer de Rafael, que no quería aparecer en cámara.

Finalmente, al despedirse de Sonsoles Ónega, Rafael le decía al oído que su mujer se había molestado. "Mi mujer se ha cabreado", se escuchaba decir mientras la presentadora le preguntaba si le iba a caer bronca. "Madre mía, ahora hablamos en la publicidad", reaccionaba la periodista. "Es que es todo dificilísimo. Lo siento. Me voy preocupada la verdad", terminaba diciendo.