Esta es la enfermedad que padece Carlos Sobera y que ha estado a punto de matarlo

Carlos Sobera es uno de los presentadores más carismáticos y populares de la televisión española. Originario de Barakaldo, ha estado vinculado a la pequeña pantalla durante décadas, comenzando su carrera en la televisión autonómica vasca ETB antes de dar el salto a la televisión nacional. A lo largo de su trayectoria, ha presentado grandes éxitos como Quién quiere ser millonario, Atrapa un millón y, desde 2015, el famoso programa First Dates.

No obstante, Sobera ha mostrado su faceta más versátil al ponerse al frente de diversas galas de realities como Supervivientes o Gran Hermano. A pesar de su extensa carrera, el presentador también ha reflexionado sobre su vida después de la televisión. En una entrevista con la revista Semana, reveló que se imagina retirado en un entorno idílico en un pueblo de Burgos. "Cuando era joven, mis padres me llevaban a Cubillos de Losa, un pueblo en el norte de Burgos, del que proviene mi familia. Tengo una visión muy bucólica del campo y siempre digo que cuando tenga 75 u 80 años, me gustaría tener una casita en el campo, cultivar algunas cosas, tener un par de vacas y dar paseos en carro tirado por bueyes. Aunque claro, es posible que la Guardia Civil me detenga para preguntar adónde voy, porque hoy en día no se puede hacer eso", bromeó.

A punto de morir

Hace apenas unos años, a Carlos Sobera le diagnosticaron diabetes tipo 2, una enfermedad que aumenta su riesgo de infarto y por la que casi le produce la muerte en el 2019, el susto más grande su vida y por el que se abrió en canal: "Una fístula me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria. Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron de que no era una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir porque, con ese tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas", cuenta.

La gangrena de Fournier es una fascitis necrosante polimicrobiana que afecta el periné, el escroto y/o el área perianal con una tasa de mortalidad actual del 20% al 40%.

Se debe a infecciones graves de las regiones genitourinaria y anorrectal, causadas por varias bacterias al mismo tiempo. También puede ser producida a partir de traumatismos en la zona. La diseminación de las bacterias obstruye los vasos sanguíneos que llevan el riego a la piel causando la muerte de los tejidos.

La gangrena de Fournier se caracteriza por un intenso dolor en la zona del periné (zona entre el ano y los genitales) y en la zona genital que evoluciona muy rápidamente, en horas. El dolor se acompaña de fiebre y escalofríos con gran afectación del estado general. A la exploración física se observa que la zona genital y perineal se encuentran inflamadas, rojas, con ampollas, y con gas y burbujas que se pueden tocar por debajo de la piel