La definitiva decisión de Laura Moure en La Ruleta de la Suerte: "No la he podido tomar mejor"

Nacida en Madrid el 11 de mayo de 1985, Laura Moure tiene una vida detrás del concurso que poca gente conoce. Ha aparecido en series del calibre de "Hospital Central" o "Al filo de la ley", y ha salido en películas como "Combustión", acompañada por Álex González. Además, también ha participado en diversos programas de Pasapalabra, en los que se la veía radiante. Y desde hace una década es también la azafata o copresentadora, junto a Jorge Fernández, del concurso La Ruleta de la Suerte.

Desde hace años, 'La Ruleta de la Suerte' ha sido uno de los concursos más populares de la televisión española. Presentado por Jorge Fernández, este programa ha conquistado a los espectadores con su dinamismo, entretenimiento y buen humor.

El programa se emite en Antena 3 y se basa en el popular juego de mesa 'La Ruleta'. En el programa, los concursantes giran una gran ruleta para determinar la cantidad de dinero que pueden ganar. Luego, deben adivinar las palabras ocultas en un panel de letras, con la ayuda de pistas y la posibilidad de comprar vocales. El objetivo es acumular la mayor cantidad de dinero posible y avanzar a la final, donde se juega por un gran premio.

Entrevista a Laura Moure

Con motivo del décimo aniversario de su presencia en La Ruleta, Moure ha concedido una entrevista en la que cuenta cosas que nadie sabía.

Antes de que La Ruleta de la Suerte entrara en su vida, Laura Moure vivía un frenético ritmo en la industria de la moda. "Estaba siempre de viaje, lejos de mi familia, y me sentía completamente sola. Era un torbellino constante", recuerda. Justo cuando tenía todo listo para volar a Milán por trabajo, una llamada inesperada le cambió la vida: un casting para el programa. "Decidí quedarme y probar suerte, y al final no me dejaron ir", cuenta.

A pesar de que, en ocasiones, extraña esa vida llena de viajes y cambios constantes, Laura está segura de que tomó la decisión correcta. Tras años de experiencia en el mundo de la moda y la publicidad, su incursión en la televisión fue algo totalmente imprevisto. "Nunca me había imaginado haciendo esto, pero las circunstancias se dieron así. Solo puedo estar agradecida", afirma.

El cambio no solo le ha brindado una vida más estable, sino también una conexión más genuina con la audiencia. En la moda, debía adaptarse constantemente a diferentes papeles, pero en La Ruleta de la Suerte ha encontrado la oportunidad de ser ella misma. "En la moda, me inspiraba en alguien distinto cada día, ya que es un trabajo que exige ser camaleónica. Pero aquí nunca he querido imitar a nadie, prefiero dejarme llevar por lo que me surge", concluye.

Confiesa que en su momento tuvo muchas dudas sobre si quedarse o no, pero mirando atrás, se siente orgullosa de haber tomado aquella decisión. Sobre el futuro, Laura lo tiene claro: "En diez años me veo aquí, porque La Ruleta va increíblemente bien. Vamos a hacer otros diez años, estoy segura". También ha comentado lo agradecida que se siente por el cariño del público: "Me abruma y me llena. No lo cambiaría por nada”.