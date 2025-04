Bárbara Rey y su ataque al rey Juan Carlos: "Hay que ver cómo afecta la edad"

Bárbara Rey está en el punto de mira desde que hace una semana el rey Juan Carlos anunció que ha iniciado acciones legales contra Miguel Ángel Revilla por las declaraciones "difamatorias, injuriosas y reprobatorias" que habría hecho sobre él en los últimos 3 años. Una insólita demanda -siendo la primera vez en sus 87 años que el Emérito toma una medida así para defender su honor- en la que reclama 50.000 euros al expresidente de Cantabria, y que ha hecho que todas las miradas estén ahora puestas en la vedette.

Aunque el político cántabro ha sido el primero que ha verbalizado que no entiende por qué el padre de Felipe VI le ha denunciado a él, y no a sus examigas entrañables Bárbara y Corinna Larsen, apuntando que han dicho cosas "mucho más gordas y graves" sobre el monarca, son muchos los que piensan exactamente lo mismo.

Y hay quien está convencido que tras la demanda de Revilla, Don Juan Carlos podría llevar a los tribunales a la madre de Ángel Cristo Jr. por contar en varias entrevistas, con todo lujo de detalles, el supuesto idilio que vivieron hace décadas y cómo habría 'chantajeado' al marido de la Reina Sofía para que no saliesen a la luz sus imágenes y grabaciones en actitud íntima.

"No tengo ganas"

Algo que no preocupa en absoluto a Bárbara, a la que Europa Press ha sorprendido en la peluquería en Madrid ajena al revuelo que se ha creado por la demanda del Emérito al cántabro. En primer lugar, ha querido responder a las declaraciones de su hijo asegurando que si el Rey no la ha demandado a ella es "porque dos tetas tiran más que dos carretas": "No tengo ganas de hablar, ni voy a hablar. No tengo nada que decir. Preguntárselo a él, no sé (en referencia a Don Juan Carlos y por qué no la ha demandado). No me interesa lo más mínimo" ha zanjado, dejando claro que no le importa lo que diga Ángel y que si todavía no le han llegado sus demandas "es porque tiene mucha suerte"

Una indiferencia al hablar de Ángel que ha dejado al lado cuando le hemos preguntado por las acciones legales del Emérito contra Revilla. "Me parece que no sé quién aconseja a este señor. A este señor me refiero al rey, para que haga las cosas que hace. A este señor me refiero al rey. Para que haga las cosas que hace, de verdad. Me parece que no... O sea, hay que ver cómo le afecta la edad a mucha gente" ha sentenciado implacable con el padre de Felipe VI.