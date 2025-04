Alerta en Masterchef: paran el programa por la emergencia de un concursante

En la edición número 13 del popular concurso Masterchef, que se emite en La 1 de Televisión Española, se han llevado un buen susto, cuando uno de sus concursantes se cayó redondo al suelo en medio de una prueba, teniendo que entrar la ambulancia en el plató para llevárselo a un hospital y abandonando así el concurso culinario, según explicó uno de los presentadores, el chef Jordi Cruz.

'Masterchef' arrancaba su segunda emisión y ponía a prueba a los concursantes con el primer reto que les planteaba elaborar una receta a su libre elección con un tiempo límite de 75 minutos. Eso sí, para su preparación debían utilizar los ingredientes de color amarillo que había en una caja.

A lo largo de toda la prueba, se podía ver a Flores, uno de los concursantes de MasterChef 13, visiblemente afectado por un dolor en la espalda debido a una hernia. "Estoy tranquilo, pero la espalda me ha dado un aviso y ahora necesito estar aún más calmado. Un seguro de vida para mí en este momento sería lo mejor", confesaba mientras se le veía esperar para comenzar a cocinar sentado en una silla.

Más tarde, Pepe Rodríguez y Cristina Cifuentes se acercaron a su estación de cocina para preguntarle qué le ocurría. "Tuve un accidente laboral a los 21 años que destrozó completamente mi espalda. No sabían si podría volver a caminar, pero me recuperé y, hasta hoy, estoy bastante bien. Sin embargo, cada cinco años, la espalda me recuerda que sigue ahí", relataba.

"¿Te parece si te llevamos al hospital mejor?", preguntaba Pepe Rodríguez a Flores que le explicaba que se encontraba inmovilizado. «Es que no puedo caminar ni levantarme del suelo», aseguraba el concursante de 'Masterchef' que se negaba a marcharse del programa.

"Por favor no me quiero perder esto", se quejaba Flores. "Tranquilo, lo importante es la salud lo primero", le respondía el juez de 'MasterChef'. "Es que como me puede pasar esto aquí ahora", insistía Flores mientras todos sus compañeros le animaban y le decían "eres un grande, fuerza". Y tras ello, el concursante era evacuado al hospital en camilla.

MasterChef es uno de los concursos más populares y exitosos de la televisión española, que ha conquistado a millones de espectadores desde su estreno. Emitido en La 1 de TVE, el programa reúne a concursantes de diferentes perfiles que compiten por convertirse en el mejor chef amateur del país. A lo largo de las diferentes ediciones, los participantes se enfrentan a una serie de desafíos culinarios que incluyen pruebas de cocina individual y en equipo, así como exámenes de habilidades técnicas que ponen a prueba su creatividad y destreza en la cocina. La tensión, las emociones y las sorpresas están garantizadas en cada episodio, mientras los concursantes luchan por impresionar a un exigente jurado compuesto por chefs de renombre como Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.