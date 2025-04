'Supervivientes' expulsa a su concursante más internacional y recibe a un abondono voluntario

'Supervivientes: Conexión Honduras' vivió este domingo una de sus galas más intensas hasta la fecha. En una entrega marcada por las emociones encontradas, Ángela Ponce se convirtió en la segunda expulsada de la edición, mientras que Rosario Matew regresaba al plató tras su abandono voluntario en los Cayos Cochinos.

La noche arrancaba con la resolución de las nominaciones. Manuel, Ángela, Nieves y Makoke eran los señalados, pero la victoria de Nieves en la prueba de líder la convirtió en inmune. Así, la votación se redujo a los otros tres. Con porcentajes ciegos del 57%, 28% y 15%, fue Manuel quien primero respiró aliviado al ser salvado. Poco después, Makoke recibió el apoyo mayoritario del público, para su asombro: "Nunca me han salvado en ningún reality, gracias, gracias", repetía entre lágrimas. Así, Ángela se despedía del concurso, convirtiéndose en la segunda eliminada tras la salida de Samya la semana anterior.

Mientras tanto, Rosario Matew pisaba por primera vez el plató de Telecinco desde su marcha del reality, y lo hacía reencontrándose con su pareja, Stiven. Al verle, no pudo evitar lanzarse a sus brazos entre gritos, antes de abrazar también a sus seres queridos. Ya más calmada, se sentó junto a Sandra Barneda para explicar su decisión: “He sido fiel a mí misma. La opción difícil era abandonar, la fácil era quedarme para no decepcionar a nadie”, aseguró, aunque la presentadora admitía no estar del todo de acuerdo. Según Barneda "la opción más fácil es abandonar, Rosario".

"¿Has abandonado por amor?", quiso preguntar Barneda. Rosario lo negó rotundamente: “Por amor me habría quedado, porque así me lo pidió él. No abandoné por miedo a perderle, lo hice porque si continuaba sabía que me pasaría factura de alguna manera”. La chica cerraba su entrevista dejando claro que "yo sé que quiero estar con él".