Lágrimas de Emma García por un cáncer en el programa Fiesta: "La vida a veces se desborda"

Durante el fin de semana el programa Fiesta, de Telecinco, vivió un momento muy emotivo con el regreso de una colaboradora que llevaba unos meses ausentes para tratarse un cáncer.

Ayer domingo regresaba al plató del magacín presentado por Emma García Belén Ro, tras superar un cáncer de garganta que le fue detectado en estadio tres. Fue recibida por todos sus compañeros con una gran alegría y pocos fueron los que pudieron contener las lágrimas. "Estoy muy blandita, pensaba que estaba mejor pero me he dado cuenta al entrar en Telecinco de que sigo un poco triste", explicaba Belén.

En la entrevista que protagonizó la periodista, explicó que ha pasado unos meses muy duros, en los que ha perdido la voz, el gusto, y que ha tenido padecido mucho dolor. Añadió: "Me tuvieron que poner tratamientos muy fuertes, me inyectaron fentanilo y hasta tuve alucinaciones".

Emma García era la encargada de dar paso a Belén tras meses sin verla entre los focos: "La vida a veces se desborda de luz pero otra veces pone, incluso a quienes más brillan, a prueba. Era noviembre cuando Belén nos contaba con gran entereza que debía ausentarse de 'Fiesta' para enfrentarse a un cáncer. Era invierno, pero ahora regresa por primavera y nosotros solo queremos decirle lo muchísimo que la hemos echado de menos".

Belén Ro no ha tenido ningún problema en contar cómo ha sido el duro proceso de recuperación: "Yo no era consciente, sabía que tenía un bulto y me lo iban a quitar. En ningún momento pensé que era una enferma de cáncer. Yo, cada vez que alguien me decía que tenía cáncer, pensaba que se iba a morir. Afortunadamente, ya no equivale a muerte, ha avanzado mucho. No le di la importancia que tenía. Me hicieron la biopsia y no me pudieran operar porque era un estadio 3, sobrepasaba la laringe. Me hubieran tenido que quitar la laringe entera, así me lo dijeron. La otra opción eran treinta y cinco sesiones de radioterapia y tres de quimioterapia. Yo no me he hecho la fuerte. Simplemente, ese era mi mundo. Me cogía mi autobús y me iba a la Fundación Jiménez Díaz".

Al finalizar su entrevista, Belén ha llegado a confesar que "he tenido más apoyo del que me hubiera gustado tener. No sabes lo que es dar el parte diario a cincuenta personas estando muda dos meses y medio", lo que deja entrever que no ha perdido su gran sentido del humor.