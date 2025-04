El público no quiere ver más a esta colaboradora de Tardear: "Va de diva y es una cateta"

El programa vespertino Tardear, que se emite en Telecinco, está padeciendo un gran vaivén de colaboradores. Hace pocos días publicábamos la noticia de que, después de unirse a Tardear en 2023 como parte del equipo de Ana Rosa Quintana, la tiktoker Marina Rivers ha dejado el programa definitivamente para incorporarse como colaboradora en Todo es mentira, presentado por Risto Mejide. Tras Marina Rivers, se acaba de hacer público que otro empleado de Tardear abandona el programa, en este caso para irse a trabajar a La familia de la tele.

Y ahora hay una importante colaboradora que podría tener los días contados en este espacio: Raquel Bollo. Llegó a Tardear hace unas semanas, pero su fichaje no parece ser del agrado de la audiencia. De hecho, este miércoles el propio programa se ha hecho eco de esta antipatía y le ha mostrado a Raquel Bollo algunas de las opiniones que han vertido sobre ella los telespectadores.

"Nos importa tanto nuestra audiencia y nuestro público que nos hemos dado cuenta de que Raquel Bollo tiene cierto hate y que cada vez que viene a plató empiezan los mensajes y las llamadas. Vamos a escucharlos porque hemos decidido que hay que poner solución", explicaba Verónica Dulanto.

Tardear empezó a emitir audios de telespectadores criticando a Raquel Bollo: "Es insoportable", "Madre mía, acabo de cambiar de canal. La vais a cagar metiendo a la Bollo", "Cambio de canal, no la aguanto...".

Después de escucharlo, Raquel Bollo defendía que quizás es porque ven que es una persona muy segura cuando está en plató al argumentar y defender algo. "Cuando traslado mi vivencia esa seguridad la pueden ver como si fuese una persona altiva y en el fondo soy una persona muy tímida", explicaba.

Raquel Bollo. / / Telecinco

Las redes sociales arden

Pero lo cierto es que cada vez que aparece esta colaboradora en televisión son cientos los mensajes que se publican en las redes sociales criticándola, y no es algo nuevo, sino que esta corriente se observa desde hace ya mucho tiempo.

"Tardear... todavía os preguntáis que por qué no nos gusta? Se pasa todo el tiempo mirándose en el plasma, está más pendiente de ver si sale en la pantalla que de lo que hablan sus compañeros, va de diva y es sólo una cateta con dinero"; "No entiendo por qué si no queremos a Raquel Bollo nos la meten con tenedor. Tardear, no queremos a Raquel Bollo, me voy a La Sexta, adiós"; "Vaya error del programa @tardeartv incluir a la pesada, petarda, ridícula, antipática, presuntuosa, soberbia, feísima Raquel Bollo. En cuanto sale en un programa a escupir 'sus verdades' muy cuestionables por cierto, cambio de canal, es insoportable"... son solo algunos de los miles de mensajes que se pueden leer en X.