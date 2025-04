Pedro Piqueras se abre y confiesa lo que nunca había contado sobre 'Informativos Telecinco' en 'El hormiguero'

Pedro Piqueras visitó este miércoles 'El hormiguero' por primera vez tras más de 30 años frente a los informativos. Y lo hizo en una noche especial: para presentar su libro 'Cuando ya nada es urgente' y para demostrar que hay vida más allá del plató. El veterano periodista sorprendió con un repaso honesto a su carrera, habló de sus rivales televisivos, se emocionó al recordar su despedida y acabó cantando con guitarra en mano.

“Este libro no es una biografía, me uso a mí mismo para contar lo que he aprendido de la vida”, explicó Piqueras sobre el proyecto que le ha llevado de vuelta a la promoción. Y lo hará bien acompañado: presentará la obra junto a Vicente Vallés y Carlos Franganillo, con los que durante años mantuvo una encarnizada batalla por la audiencia. “Vamos a estar los tres rivales juntos. Se puede competir y ser amigos”, afirmó. Eso sí, no perdió el humor: “Yo creo que Vicente no me perdonaba que ganara alguna vez, y yo a él tampoco”.

El periodista, que recomendó personalmente a Franganillo como su sustituto, compartió también algunos entresijos de su labor en televisión: “Informativos es una soledad absoluta. Las cámaras son autónomas. Solo tienes un regidor. Por eso siempre me imaginaba a alguien detrás a quien contárselo”. Además, explicó cómo vivía las noches de última hora: “Cuando se rompe el informativo porque pasa algo importante, todo cambia. Es un momento de adrenalina… siempre que no sea una tragedia”.

Sobre su salida de Telecinco, Piqueras fue muy sincero: “El momento adecuado es cuando notas que ya no eres el mismo, que se vuelve rutinario. Mejor irte tú antes de que alguien te lo diga”. Y confesó que llevaba años preparándose: “Pensé que tenía que hacer cosas que me gustaran: aprender piano, navegar, recuperar amistades...”.