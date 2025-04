Impactante confesión de Emma García en Fiesta: "A punto de morir"

La periodista Emma García lleva ya más de siete años al frente de programas de fin de semana si se suman los de Viva la Vida y el actual Fiesta, con gran éxito, ya que se trata de una presentadora muy carismática, ganándose con esfuerzo el apodo de 'la reina de los fines de semana' televisivos.

El programa Fiesta, presentado por Emma García y producido por Unicorn (la productora de Ana Rosa Quintana), inició su andadura en 2022 y se emite las tardes de los fines de semana. Este magacín ofrece un repaso de las noticias más destacadas de la semana, así como la última hora, y cuenta con un extenso equipo de colaboradores y entrevistados que aportan su análisis y opinión sobre los temas de actualidad.

A pesar del éxito que la rodea, es bastante celosa de su intimidad, aunque tantas horas frente a las cámaras han conseguido que, de vez en cuando, hable de algunos temas personales aunque sin entrar en muchos detalles, como cuando su hija tuvo un accidente de tráfico, la enfermedad de su suegro o algunas anécdotas vividas con su marido Aitor.

A punto de morir

Aunque, sin lugar a dudas, una de las confesiones más impactantes que ha realizado la presentadora fue hace unos días, cuando en el programa Fiesta se abordaba el miedo a la muerte, junto al psicólogo Rafael Santandreu. Para analizar este tema se emitió un vídeo en el que personajes famosos como Antonio Resines, la cantante La Mari, de Chambao; Paz Padilla y la actriz Lola Herrera han contado cómo han vivido episodios cercanos a la muerte o cómo le temen a ese momento. Ha sido ahí cuando Emma García ha vuelto a sincerarse, aunque poco, con sus espectadores.

"No somos conscientes de las veces que hemos estado a punto de morir. A mí me dijeron que había estado cuatro veces a punto de morirme y me dijeron en qué momentos, yo no había sido consciente, creo que eso no lo sabemos si no te lo dicen", ha dicho sin darle demasiada importancia.

Como es lógico, los colaboradores que en ese momento estaban con ella se mostraron muy sorprendidos, ya que no esperaban esa confesión. Aunque los telespectadores no pudieron escucharlo, la directora del programa ha realizado un comentario por el pinganillo a la vasca, que ha cortado a su invitado para contestarla.

"Tienes aquí a tu presentadora de milagro", le ha dicho a Eva Espejo, su directora, aunque no ha querido dar más detalles de qué es lo que le ocurrió y cuándo. La que sí ha querido abrirse con sus compañeros ha sido Bea Jarrín, colaboradora del programa, que ha explicado que a los 23 años, durante una intervención quirúrgica, sintió que salía de su cuerpo, una experiencia que no olvidará nunca.