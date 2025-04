Tardear sigue perdiendo colaboradores: tras Marina Rivers, otro les abandona por el nuevo Sálvame

La llegada del antiguo Sálvame, La familia de la tele, a RTVE está provocando algunos movimientos. Uno de ellos es que el programa Tardear, presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto en Telecinco pierde a uno de sus colaboradores. Y no es el primero.

Recientemente saltaba la noticia de que después de unirse a Tardear en 2023 como parte del equipo de Ana Rosa Quintana, la tiktoker Marina Rivers ha dejado el programa definitivamente para incorporarse como colaboradora en Todo es mentira, presentado por Risto Mejide. Marina Rivers no deja indiferente a nadie. Tras convertirse en una auténtica estrella de las redes sociales en 2019 y dar su gran salto a la televisión como participante de 'Masterchef Celebrity, la influencer atraviesa su mejor momento personal y profesional, compaginando sus faceta artística con sus estudios de derecho. Convertida desde hace años en uno de los mejores reclamos para eventos y marcas, ahora ha sido una de la protagonistas de Nevalia 2025, la experiencia musical de invierno de Ron Barceló.

El segundo abandono de Tardear

Tras Marina Rivers, se acaba de hacer público que otro empleado de Tardear abandona el programa, en este caso para irse a trabajar a La familia No solo pone punto y final a su etapa en el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto, sino también en Telecinco después de doce años vinculado a la cadena. "Ha sido una suerte y un placer @tardeartv con todos ellos (y los que no salen)", empieza escribiendo en su despedida en sus redes sociales junto a varias fotografías con quienes han sido sus compañeros en los últimos tiempos.

"Me voy contento y agradecido por haber podido trabajar con unos compañeros tan maravillosos. Un equipo fantástico que se deja la piel día a día para sacar adelante este programa en el que yo he tenido libertad para intentar hacer los mejores vídeos posibles. Me voy de 'Tardear' pero les deseo todo lo mejor. Me voy también de Telecinco tras más de 12 años por esos pasillos", prosigue Narcís Naudí en su post.

Acto seguido, el profesional anuncia que, tras su adiós a Mediaset, emprende una nueva aventura: "Ahora empiezo con ilusión una nueva etapa con una nueva (o no) "familia"". Y esa familia no es otra que 'La Familia de la Tele' en TVE, lo que supondrá su reunificación con el equipo 'Sálvame' tras casi dos años.