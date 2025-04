Gana el mayor Bote de Pasapalabra y deja su trabajo

Hace ya unos dos años que Rafa Castaño se hacía con un Bote histórico en Pasapalabra. Se hizo con la victoria derrotando a su contrincante, Orestes Barbero, ganando 2.274.000 euros. Roberto Leal formuló la pregunta que cambiaría la vida de Rafa Castaño para siempre. El plató sufrió un tenso silencio por la incertidumbre generada cuando Rafa respondió a la pregunta que finalizó con la afirmación del presentador: "¡Sííííí!", exclamó Roberto Leal mientras el plató se inundaba de confeti dorado ante la hazaña de Rafa Castaño.

Acerca del bote de Pasapalabra y descontando lo que se ha quedado Hacienda del suculento premio, Rafa Castaño aseguraba por aquel entonces que no necesitaba grandes lujos y que, por lo tanto, no lo está empleando en comprarse cosas que antes no estaban al alcance de su bolsillo.

Puede sonar raro, como él mismo reconoce, pero en lo único que piensa a la hora de gastarse el bote de Pasapalabra es en algo tan sencillo como "comprar libros, tumbarme y leérmelos", además de "comer y viajar". Placeres humildes y sobrios para un concursante, Rafa Castaño, que siempre ha hecho gala de una gran discreción y sinceridad.

Rafa estudió Periodismo en la universidad y un máster en Comunicación y Cultura. Desde el año 2018 era socio de un negocio que a muchos ya les resultará familiar, nada más y nada menos que una librería en Sevilla llamada 'Caótica'. Tras su paso por Pasapalabra, el sevillano volvió a su ciudad y su negocio.

¿Sin trabajar?

Después de ganar el flamante Bote y regresar a la librería, al poco tiempo, en julio de 2023, la cerraba. Según explicaba en las redes sociales de la tienda, "Estamos descansando, disfrutando de la lectura y del buen café. A la vuelta, estaremos mejorando nuestro proyecto. ¿Nos vemos en septiembre?".

Rafa Castaño / Antena 3

Pero lo cierto es que la librería Caótica de Sevilla no ha vuelto a abrir sus puertas. Según Google, está "cerrada temporalmente", pero ya ni siquiera tiene activa su página web www.caotica.es.

Se desconoce a qué se está dedicando Rafa Castaño en la actualidad, quizás sigue descansando y disfrutando de el dinero que ganó en Pasapalabra.

Lo que es seguro es que Rafa mantiene un perfil muy bajo en redes sociales y prefiere la discreción. Sobre todo, después de convertirse en millonario. Durante su paso por el programa salió a la luz que el sevillano empezó una relación con Beatriz Solano, periodista de Antena 3. Natural de Pamplona, Solano si es más activa en sus redes. En su Instagram no se ve ninguna foto con Rafa, pero hace unas semanas compartía que disfrutaba de una boda en Sevilla, la ciudad natal de Castaño. ¿Acudiría con él?