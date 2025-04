Paran Supervivientes para frenar una fuerte pelea entre los concursantes

Supervivientes está que arde. Y es que un giro inesperado en la presente edición del programa ha alterado por completo la dinámica de una de las playas. La relación de amistad entre Makoke y Laura Cuevas, se ha roto por completo tras revelarse unas informaciones que la expareja de Kiko Matamoros compartió con la de Cantora, las cuales apuntan directamente a Álvaro Muñoz Escassi. Y por si el cotilleo fuera poco, como ha señalado la andaluza, a esta tormenta de gritos y enfrentamientos se suman las acusaciones contra Makoke por presuntamente hacer trampas al introducir comida dentro del reality.

Sin embargo, la malagueña insistió en que no había infringido las normas y que no había introducido las barritas energéticas de las que la acusaban. Así, la guerra quedó declarada. Ambas tuvieron que enfrentar varios momentos tensos para poder abordar sus diferencias y ver si lograban llegar a un acuerdo. El primer escalón fue el de las trampas, el detonante principal de este conflicto entre las participantes.

Las tensiones comenzaron a subir, y el tono de voz se intensificó mientras se lanzaban reproches mutuos. "Tú el viernes me ofrecías tu falso hombro", le espetó Makoke. "Falsa tú", respondió Laura Cuevas. "¿Falsa de qué?", replicó la malagueña, desbordada. Este cruce de acusaciones fue interrumpido por el presentador, quien trató de calmar la situación: "Escuchadme, solo os pido una cosa: dejad que cada una se exprese", instó Carlos Sobera, con firmeza.

Pero la palabra nominación ha sacado a relucir un detonante crucial en este conflicto: Álvaro Muñoz Escassi. Y así lo hizo público Laura Cuevas: "Tu obsesión aquí es que te nominaran. A raíz de la nominación a mí me has contado cosas de Escassi muy fuertes. Son cosas muy fuertes que yo no puedo contar aquí", añadiendo que en cuanto salió nominada se alejó del grupo. Pero la ofensiva de Makoke ha sacudido a la de Cantora asegurando que se ha dedicado a contar “medias mentiras” en Playa Calma. "Ella navega muy bien contando medias verdaderas e intimidades. Como lo ha hecho con la mano que le dio de comer durante muchos años. El sábado se levantó diciendo que ya sabía como iba a nominar a Escassi y a Álex", ha asegurado la colaboradora de Telecinco.

Poco a poco han ido pasando temas a resolver. Primero las trampas, luego la falsedad, los bandos, los papelones, y por fin han llegado a la tabla de la reconciliación, pero de poco ha servido. Tanto Laura como Makoke decidían separar sus caminos y continuar su concurso rompiendo su amistad.